В Красноярском крае полицейские застрелил напавшего на хозяйку стаффорда

Как рассказали в полиции, вечером 2 октября во время обхода частного сектора к полицейскому обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что ее американский стаффордширский терьер ведет себя агрессивно — животное напало на нее и не позволяло никому из членов семьи пройти в дом.