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Posted 3 октября, 04:34

Published 3 октября, 04:34

Modified 3 октября, 04:36

Updated 3 октября, 04:36

В Красноярском крае полицейские застрелил напавшего на хозяйку стаффорда

В Красноярском крае полицейские застрелил напавшего на хозяйку стаффорда

3 октября 2024, 04:34
Фото: 1MI
В Ачинске участковому пришлось застрелить агрессивного пса, который напал на хозяйку.

Как рассказали в полиции, вечером 2 октября во время обхода частного сектора к полицейскому обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что ее американский стаффордширский терьер ведет себя агрессивно — животное напало на нее и не позволяло никому из членов семьи пройти в дом.

Участковый оценил ситуацию и решил применить табельное оружие. Он выстрелил в собаку несколько раз и обезвредил его.

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#Владислав Савончик#Полиция#Красноярский край#Стаффорд#Агрессивный пес#Застрелить#Убийство животного
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