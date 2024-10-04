Красноярцы стали чаще искать новую работу. Какую?

Чаще всего соискатели рассматривали трудоустройство в сфере рабочего персонала — это 18% от всех открытых и обновленных резюме. На втором и третьем местах по популярности расположились сферы продаж, обслуживания клиентов и транспорта, логистики, перевозок — по 15%.