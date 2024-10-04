Красноярцы стали чаще искать новую работу. Какую?

Posted 4 октября, 09:29
Published 4 октября, 09:29
Modified 4 октября, 09:31
Updated 4 октября, 09:31
По итогам сентября 2024 активность соискателей из Красноярского края выросла на 31% относительно сентября 2023 года, сообщает платформа hh.ru.
Чаще всего соискатели рассматривали трудоустройство в сфере рабочего персонала — это 18% от всех открытых и обновленных резюме. На втором и третьем местах по популярности расположились сферы продаж, обслуживания клиентов и транспорта, логистики, перевозок — по 15%.
В десятку популярных для поиска работы направлений еще вошли:
Значительно выросло число резюме в сфере автомобильного бизнеса — на 61%.
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