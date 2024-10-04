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Posted 4 октября, 09:29

Published 4 октября, 09:29

Modified 4 октября, 09:31

Updated 4 октября, 09:31

Красноярцы в сентябре стали чаще искать новую работу

Красноярцы стали чаще искать новую работу. Какую?

4 октября 2024, 09:29
Фото: 1MI

Красноярцы в сентябре стали чаще искать новую работу

В сентябре жители Красноярска стали чаще искать работу. Рассказываем, кем они хотят работать.

По итогам сентября 2024 активность соискателей из Красноярского края выросла на 31% относительно сентября 2023 года, сообщает платформа hh.ru.

Чаще всего соискатели рассматривали трудоустройство в сфере рабочего персонала — это 18% от всех открытых и обновленных резюме. На втором и третьем местах по популярности расположились сферы продаж, обслуживания клиентов и транспорта, логистики, перевозок — по 15%.

В десятку популярных для поиска работы направлений еще вошли:

  • «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» — по 14%;
  • «Административный персонал» — 11%;
  • «Информационные технологии» — 8%;
  • «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» — по 6%.

Значительно выросло число резюме в сфере автомобильного бизнеса — на 61%.

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