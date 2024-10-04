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Posted 4 октября, 12:14

Published 4 октября, 12:14

Modified 4 октября, 12:38

Updated 4 октября, 12:38

В аэропорту Красноярска ограничат работу взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Красноярска ограничат работу взлетно-посадочной полосы. А что с рейсами?

4 октября 2024, 12:14
Фото: Слава Степанов, t.me/kja_inform

В аэропорту Красноярска ограничат работу взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Красноярска до 28 октября ограничат работу взлетно-посадочной полосы

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на взлетно-посадочной полосе (ВПП) начали инженерно-геологические изыскания для разработки проекта ее реконструкции.

Полосу построили в 1980-х годах. С открытия её ремонтировали косметически в 2002–2007 году.

Из-за ремонта работу ВПП до 28 октября ограничат. Она будет закрыта не постоянно, а по графику: в основном это вечернее время по UTC — поздняя ночь в Красноярске.

Фото: t.me/kja_inform

Авиакомпаниям посоветовали учитывать эту информацию при планировании рейсов. Как именно изменится расписание, пока не известно — каждый перевозчик должен уведомить пассажиров, если их рейс перенесут.

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