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Posted 6 октября, 06:55

Published 6 октября, 06:55

Modified 6 октября, 06:58

Updated 6 октября, 06:58

Что происходит с ценами на вторичке и какое жилье стоит дешевле?

Что происходит с ценами на вторичке и какое жилье стоит дешевле?

6 октября 2024, 06:55
Фото: prmira.ru
Процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке превысили 20%, из-за чего покупателей стало сильно меньше. Но цены на квартиры при этом особо не поменялись.

Как пишет портал «Сибдом», уменьшение числа покупателей пока не привело к снижению цен на вторичное жилье. Цены, которые в объявлениях о продаже, остаются прежними.

Но, как сообщается, стали появляться объекты с хорошими скидками. Это в основном касается квартир, владельцам которых необходимо срочно продать жилье. Чтобы повысить интерес к своему объекту, продавцы снижают цены.

В целом по итогам сделок на вторичном рынке специалисты наблюдают изменение цены в переделах 10%.

Но есть квартиры, стоимость которых снижается сильнее. Это объекты, где нужен ремонт.

«Покупатели сейчас долго выбирают и учитывают все расходы, связанные с приобретением жилья. Они стремятся найти объекты в хорошем состоянии, не требующие дополнительных вложений, желательно с включением в цену мебели и бытовой техники, что позволяет сократить дальнейшие затраты», — объяснила Ирина Монастырская, руководитель красноярского агентства недвижимости «Киан».

Когда покупатель изучает квартиру, где нужен ремонт, он сразу рассчитывает стоимость ремонтных работ, цену стройматериалов и так далее.

Специалист рассказала, что недавно они искали покупателей на квартиру, где нужен капремонт. При стоимости аналогичных квартир в размере 7,6-8 миллиона рублей за эту квартиру покупатели были готовы предложить не более 6 миллионов.

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