Брать ли сейчас ипотеку? Что делать, если нужно жилье? Какие есть скидки? Отвечаем

По словам Натальи, сейчас реальных покупателей на рынке недвижимости достаточно мало. Если раньше люди брали квартиру в новостройке под 8% или вторичное жилье под 10%, то это было нормально. Однако сейчас просто пойти как раньше и купить квартиру — уже не получится.