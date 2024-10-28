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Ключевая ставка

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Октябрь
Как повышение ключевой ставки до 21% отразится на красноярцах?
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. Эксперты рассказали, как это повлияет на людей.
28 октября, 08:53
ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?
28 октября, 08:07
Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%
В пятницу, 25 октября, ЦБ объявит о размере ключевой ставки на следующий месяц. Финансисты уверены в том, что ставку повысят.
24 октября, 11:31
Брать ли сейчас ипотеку? Что делать, если нужно жилье? Какие есть скидки? Отвечаем
1 октября, 12:13
Сентябрь
Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зиме
20 сентября, 07:32
Февраль
Эксперт заявил, что ключевую ставку могут повысить ещё на 1,5%
Эксперт заявил, что ключевую ставку могут повысить на 1,5% в первом полугодии 2024 года.
9 февраля, 10:00

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