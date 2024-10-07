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Posted 7 октября, 03:11

Published 7 октября, 03:11

Modified 7 октября, 11:48

Updated 7 октября, 11:48

В Красноярске рядом с детской площадкой нашли тело пенсионера. Он упал с 10 этажа

В Красноярске рядом с детской площадкой нашли тело пенсионера. Он упал с 10 этажа

7 октября 2024, 03:11
Фото: 1MI
В Красноярске в одном из дворов нашли мертвого пенсионера. Тело мужчины лежало на детской площадке.

Все произошло в минувшее воскресенье, 6 октября. В МВД рассказали, что к ним обратились сотрудники подстанции медицинской помощи.

Они сообщили о том, что на детской площадке рядом с многоэтажным домом на улице Сады лежит тело пенсионера. Также медики заявили, что на теле мужчины обнаружены травмы, характерные для падения с высоты,

«Проспекту Мира» в полиции пояснили, что пенсионер упал с высоты 10 этажа. Погибшим оказался 83-летний мужчина. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер.

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