Красноярцам все-таки разрешили бесплатно фотографироваться у речного вокзала

Posted 10 октября, 07:20
Published 10 октября, 07:20
Modified 10 октября, 07:30
Updated 10 октября, 07:30
В июне 2024 года фотограф Екатерина рассказала, что за фотосессии на фоне речного вокзала начали брать деньги.
По словам девушки, во время съемки к ней вышел администратор и заявил, что проводить фотосессии разрешено только после согласования. Более того, за это нужно еще и заплатить три тысячи рублей.
В июле в краевой Службе по государственной охране объектов культурного наследия сообщили, что речной вокзал является культурной ценностью и доступ к нему должен быть свободным, а фотосессии бесплатными.
Однако в конце июля туристки рассказали Ngs24.ru, что они хотели сфотографироваться на террасе речного вокзала, однако их оттуда выгнали.
Жители и гости Красноярска теперь могут в любой день с 08:00 до 20:00 бесплатно фотографироваться у фасадов речного вокзала.
В приказе краевой службы по охране объектов культурного наследия также указано, что по вторникам и пятницам с 10:00 до 12:00 любой желающий может бесплатно зайти внутрь речвокзала.
Сообщается, что владелец речного вокзала пытался оспорить решение, позволяющее свободно гулять по внутренним помещениям, однако требования собственника отклонили.
Также владелец хотел запретить бесплатно посещать лестницу южного фасада. В ведомстве посчитали это требование необоснованным и ограничивающим права граждан.
При этом в соцсетях бизнес-центра «Речной» по-прежнему указано, что лестница со стороны Енисея является внутренним помещением, и приглашают провести фотосессии там на платной основе.
«Проспект Мира» связался с представителями бизнес-центра, однако там отказались давать комментарии по поводу этой ситуации.