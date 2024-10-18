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Туристы

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Октябрь
На «Столбах» расплодились волки. Есть ли угроза туристам?
18 октября, 06:54
На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок
Часть «Красноярских Столбов» на время закрыли для туристов. Речь идет о гостевом городке «Нарым».
18 октября, 01:57
Красноярцам все-таки разрешили бесплатно фотографироваться у речного вокзала
10 октября, 07:20
Август
В минздраве рассказали о состоянии туристов после опрокидывания автобуса
4 августа, 01:27
Под Красноярском автобус с туристами опрокинулся в кювет. 10 человек пострадали
3 августа, 11:48
Июль
В Красноярске туристкам запретили фотографироваться у речного вокзала. Это законно?
25 июля, 04:19
В речвокзале требуют деньги за съемку у здания. Но это признали незаконным
Жителям и гостям Красноярска приходится платить деньги для фотосессий на фоне речного вокзала. За съемку просят 3 000 рублей. Оказывается, это незаконно.
19 июля, 08:30
«Миша, только маме не рассказывай»: жители встретили медвежонка в лесу Красноярска
Туристы заметили медвежонка в одном из лесов Красноярска. Очевидцы сняли встречу с хищником на телефон.
4 июля, 02:56
Июнь
В Удачном построят новую лестницу у Серебряниковского пруда. Ее длина — 412 метров
Туристский информационный центр заказал строительство новой лестницы в Удачном. По ней можно будет подняться на видовку от визит-центра у Серебряниковского пруда.
3 июня, 04:55
Май
В Красноярске на «Столбах» выпал снег
На «Столбах» в ночь с 29 на 30 мая выпал снег. Он пролежал там несколько часов.
31 мая, 04:50
Москвичи построят 50-километровую экотропу вокруг Красноярска. Смотрим маршрут
В Красноярске нашли подрядчика, который обустроит «Енисейскую тропу». В будущем она должна объединить «Восточную и Западную Сибирь».
24 мая, 05:40
Красиво, но грязно: что плохого и хорошего пишут туристы о Красноярске
15 мая, 07:51
«Столбы» закрывают для туристов до начала лета
«Красноярские столбы» закрываются для туристов с 13 по 31 мая — объявляется традиционный «месячник тишины».
12 мая, 11:55

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