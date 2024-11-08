«Не выпускают с корабля»: красноярцы застряли на круизном лайнере в порту Японии

Posted 8 ноября, 05:20
Published 8 ноября, 05:20
Modified 8 ноября, 06:01
Updated 8 ноября, 06:01
9 ноября круизный лайнер «Спектрум морей» должен был прибыть в конечную точку — в Шанхай. Однако из-за поломки судно застряло в японском порту Йокогама. Сообщается, что лайнер уже отплыл из Японии и должен прибыть в Шанхай 11 ноября.
Как пишут СМИ, на лайнере находятся около 500-600 россиян. Оказалось, что среди них есть и жители Красноярского края.
Красноярка в беседе с «Борусом» рассказала, что туроператор бесплатно продлил пакет напитков для тех, кто его бронировал, и предоставил 50% скидку для других пассажиров.
Ранее сообщалось, что круизная компания Royal Caribbean International якобы распорядилась сделать весь алкоголь на судне бесплатным. Однако, как говорит жительница Красноярска, алкогольные напитки по-прежнему платные.
По словам девушки, близкие уже приобрели красноярцам билеты из Шанхая во Владивосток. Как заявляет туроператор, он обещает компенсировать пассажирам затраты на перелеты в Россию.
Туристка Елена в интервью «7 каналу Красноярск» заявила, что из-за затянувшегося путешествия билеты из Шанхая в РФ могут «сгореть». Она утверждает, что пассажиры могли бы самостоятельно купить билеты из Японии в Китай, но их якобы не выпускают с корабля и не отдают документы.
«У нас есть транзитная виза японская. Мы могли сегодня, например, с утра спокойно выйти, купить себе билеты до Шанхая. У нас до 00:00 сегодняшнего числа есть эта транзитная виза. Могли улететь в Шанхай и там уже дожидаться своего рейса, спокойно находясь в одной, грубо говоря, местности с самолетом, но нас не выпустили, паспорта нам не отдали».
Елена отметила, что отдыхающим предоставили бесплатный доступ к интернету и снизили цены на алкоголь, однако не все пассажиры рады затянувшемуся круизу.