«Не выпускают с корабля»: красноярцы застряли на круизном лайнере в порту Японии

Туристка Елена в интервью «7 каналу Красноярск» заявила, что из-за затянувшегося путешествия билеты из Шанхая в РФ могут «сгореть». Она утверждает, что пассажиры могли бы самостоятельно купить билеты из Японии в Китай, но их якобы не выпускают с корабля и не отдают документы.