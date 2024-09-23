Путешествие

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Сентябрь
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
На каких российских и зарубежных курортах лучше всего отдыхать в сентябре
4 сентября, 07:21
Май
Красиво, но грязно: что плохого и хорошего пишут туристы о Красноярске
15 мая, 07:51
Апрель
Куда можно недорого полететь на майские праздники из Красноярска
22 апреля, 09:33
Чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить? Рассказ красноярки
19 апреля, 11:26
Из Красноярска вернут прямые рейсы в Харбин. Когда и что по ценам?
Авиакомпания «Россия» возобновит прямые регулярные рейсы в китайский город Харбин. Рассказываем, когда это случится и в какую цену обойдется билет.
15 апреля, 06:55
Март
Сколько стоит отдохнуть красноярцам в Сочи, Крыму и Абхазии в 2024 году
14 марта, 12:46
Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить?
13 марта, 11:09
Из Красноярска возобновят прямые рейсы в Махачкалу. Сколько стоит билет?
Авиакомпания Nordwind возобновит прямые регулярные перелеты из Красноярска в Махачкалу. Рейсы стартуют с 29 апреля.
1 марта, 02:05
Февраль
Сертификаты на 10 тысяч на поездки школьников по краю разобрали меньше чем за сутки
28 февраля, 02:45
Красноярский туроператор заявил о подорожании заграничных туров
18 февраля, 03:21
Из Красноярска запустят новые рейсы в Новосибирск. Что по ценам?
Авиакомпания «Россия» запустит регулярные рейсы в Новосибирск.
17 февраля, 04:01
Январь
Когда лучше покупать авиабилеты? А когда проходят распродажи? Отвечает тревел-блогер
Автор блога о путешествиях из Красноярска ответил на самые часто задаваемые вопросы.
18 января, 11:58
Октябрь 2023
Красноярцы не могут улететь в Таиланд по неизвестной причине
В красноярском аэропорту на 12 часов задержали рейс в Таиланд по неизвестной причине.
7 октября 2023, 08:37

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