В Красноярске в здании «Детского мира» откроют заведение общепита

Posted 10 октября, 02:43
Published 10 октября, 02:43
Modified 10 октября, 07:51
Updated 10 октября, 07:51
Акт опубликовали на сайте службы по госохране объектов культурного наследия края. В документе указано, что часть здания «Торговый дом Шмандина. Неоренессанс», 1890–1900 годов постройки отремонтируют и переделают для открытия заведения общепита.
Также сообщается, что над входом планируют установить надпись из металлических букв «Сплетни, любовь и танцы».
Научно-проектную документацию подготовила компания «Проект-Строй-Сервис». В акте указано, что эксперты не нашли нарушений в документах.
На перекрестке улиц Мира и Кирова в 1882 году было построение здание для купца Гадалова. На протяжении 4 лет там работал универсальный магазин.
Именно в этом здании в 1891 году появилось первое в Красноярске электрическое освещение. В том же году в здании принимали будущего императора России — цесаревича Николая.
В 1914 году после смерти Гадалова усадьбу продали за 150 тысяч рублей Петру Шмандину. В разные годы в здании находились суд, прокуратура и банк. С 1964 года в здании открылся магазин «Детский мир».