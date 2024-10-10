prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 02:43

Published 10 октября, 02:43

Modified 10 октября, 07:51

Updated 10 октября, 07:51

В Красноярске в здании «Детского мира» откроют заведение общепита

В Красноярске в здании «Детского мира» откроют заведение общепита

10 октября 2024, 02:43
Фото: prmira.ru
В Красноярске часть здания «Детского мира» переделают под заведение общепита. Эксперты не нашли нарушений в научно-проектной документации.

Акт опубликовали на сайте службы по госохране объектов культурного наследия края. В документе указано, что часть здания «Торговый дом Шмандина. Неоренессанс», 1890–1900 годов постройки отремонтируют и переделают для открытия заведения общепита.

Также сообщается, что над входом планируют установить надпись из металлических букв «Сплетни, любовь и танцы».

Научно-проектную документацию подготовила компания «Проект-Строй-Сервис». В акте указано, что эксперты не нашли нарушений в документах.

  • До этого мы рассказывали о том, что со здания «Детского мира» хотят снять знаменитую вывеску. Дом на Мира, 79 планируют переименовать в рамках реконструкции.

На перекрестке улиц Мира и Кирова в 1882 году было построение здание для купца Гадалова. На протяжении 4 лет там работал универсальный магазин.

Именно в этом здании в 1891 году появилось первое в Красноярске электрическое освещение. В том же году в здании принимали будущего императора России — цесаревича Николая.

В 1914 году после смерти Гадалова усадьбу продали за 150 тысяч рублей Петру Шмандину. В разные годы в здании находились суд, прокуратура и банк. С 1964 года в здании открылся магазин «Детский мир».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Реконструкция#Проспект Мира#Общепит#Детский мир#Торговый дом#Гадалов#Заведение
Подпишитесь