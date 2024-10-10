Минкульт края мог разослать перечень «запрещенных музыкантов». Что известно

Posted 10 октября, 13:22
Published 10 октября, 13:22
Modified 10 октября, 15:14
Updated 10 октября, 15:14
Как сообщают СМИ, документ со списком музыкантов, «творчество которых подрывает традиционные российские духовно-нравственные ценности» появился в сети — судя по дате на нем, создали его еще в июле 2024 года.
В документе рекомендуется «не привлекать к концертным выступлениям» следующих артистов: Markul, Дора, группа «Электрофорез», Scally Milano, Слава Марлоу и другие. Всего в списке 32 артиста.
По данным издания Baza, в администрации Красноярского края после попадания документа в сеть начали служебную проверку.
Издание со ссылкой на источники утверждает, что документ разрабатывали в администрации президента.
«Проспект Мира» запросит комментарий министерства культуры с началом рабочего дня.