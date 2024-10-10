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Posted 10 октября, 13:22

Published 10 октября, 13:22

Modified 10 октября, 15:14

Updated 10 октября, 15:14

Минкульт края мог разослать перечень «запрещенных музыкантов». Что известно

Минкульт края мог разослать перечень «запрещенных музыкантов». Что известно

10 октября 2024, 13:22
Фото: 1MI
Министерство культуры Красноярского края могло рассылать список «запрещенных музыкантов» муниципалитетам.

Как сообщают СМИ, документ со списком музыкантов, «творчество которых подрывает традиционные российские духовно-нравственные ценности» появился в сети — судя по дате на нем, создали его еще в июле 2024 года.

В документе рекомендуется «не привлекать к концертным выступлениям» следующих артистов: Markul, Дора, группа «Электрофорез», Scally Milano, Слава Марлоу и другие. Всего в списке 32 артиста.

По данным издания Baza, в администрации Красноярского края после попадания документа в сеть начали служебную проверку.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что документ разрабатывали в администрации президента.

«Проспект Мира» запросит комментарий министерства культуры с началом рабочего дня.

  • Информация о появлении подобных списков была еще в феврале 2024 года. Тогда диджеи красноярских баров говорили о том, что они существуют давно, и их периодически пополняют.
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