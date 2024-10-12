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Posted 12 октября, 02:53

Published 12 октября, 02:53

Modified 12 октября, 03:02

Updated 12 октября, 03:02

Красноярских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Красноярских водителей предупредили о гололеде на дорогах

12 октября 2024, 02:53
Фото: 1MI
Красноярских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах. Водителей просят поставить зимнюю резину.

По информации Среднесибирского УГМС, сегодня, 12 октября, в Красноярске ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

В Госавтоинспекции также отметили, что в выходные дни в Красноярске и Дивногорске из-за минусовой температуры на дорогах возможны осадки и гололед.

«Призываем водителей перед выездом на загородную трассу соблюдать повышенное внимание и осторожность».

Автомобилистов просят сменить летнюю резину на зимнюю, не совершать резких маневров во время движения, пристегиваться ремнем безопасности и не выезжать на встречку.

Также водителей просят увеличить дистанцию между автомобилями и не превышать скорость.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Дивногорск#ГИБДД#Гололед
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