Красноярских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Posted 12 октября, 02:53
Published 12 октября, 02:53
Modified 12 октября, 03:02
Updated 12 октября, 03:02
По информации Среднесибирского УГМС, сегодня, 12 октября, в Красноярске ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.
В Госавтоинспекции также отметили, что в выходные дни в Красноярске и Дивногорске из-за минусовой температуры на дорогах возможны осадки и гололед.
«Призываем водителей перед выездом на загородную трассу соблюдать повышенное внимание и осторожность».
Автомобилистов просят сменить летнюю резину на зимнюю, не совершать резких маневров во время движения, пристегиваться ремнем безопасности и не выезжать на встречку.
Также водителей просят увеличить дистанцию между автомобилями и не превышать скорость.