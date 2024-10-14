Мэрия Красноярска разрешила построить ЖК около ТЭЦ-1

Posted 14 октября, 10:09
Published 14 октября, 10:09
Modified 14 октября, 10:11
Updated 14 октября, 10:11
Строительством домов на участке площадью 1,6 га займется ООО «СтройТехКонтроль». Как сообщалось ранее, в рамках КРТ на этой территории собираются возвести дома до 17 этажей с общей площадью квартир более 15,5 тысячи квадратов.
Застройщик может обратиться в департамент градостроительства за разрешением на строительство.
Судя по картам, от границы участка до забора ТЭЦ-1 всего около 200 метров, до основной трубы — около 650 метров.