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Posted 14 октября, 10:09

Published 14 октября, 10:09

Modified 14 октября, 10:11

Updated 14 октября, 10:11

Мэрия Красноярска разрешила построить ЖК около ТЭЦ-1

Мэрия Красноярска разрешила построить ЖК около ТЭЦ-1

14 октября 2024, 10:09
Фото: google.com/maps
В Красноярске городская администрация одобрила застройку пустыря на улице 26 Бакинских Комиссаров. Рядом с ТЭЦ-1 возведут ЖК в рамках комплексного развития территорий.

Строительством домов на участке площадью 1,6 га займется ООО «СтройТехКонтроль». Как сообщалось ранее, в рамках КРТ на этой территории собираются возвести дома до 17 этажей с общей площадью квартир более 15,5 тысячи квадратов.

Фото: Яндекс Карты

Застройщик может обратиться в департамент градостроительства за разрешением на строительство.

Судя по картам, от границы участка до забора ТЭЦ-1 всего около 200 метров, до основной трубы — около 650 метров.

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#Владислав Савончик#ЖК#Дома#Квартиры
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