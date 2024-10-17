Жительница Ачинска отсудила у фонда капремонта больше 100 тысяч за потоп в квартире

Posted 17 октября, 06:52
Published 17 октября, 06:52
Modified 17 октября, 11:17
Updated 17 октября, 11:17
Все произошло в марте прошлого года. Региональный фонд капремонта заключил договор с ООО «Сервис». Подрядчик обязан был капитально отремонтировать дом на ул. Калинина в Ачинске.
Рабочие приступили к ремонту крыши, но пошел дождь. Вода протекла в квартиру одной из жительниц. Как итог — стены и потолок оказались испорчены. Но фонд свою причастность к случившемуся отрицал и не хотел возмещать ущерб.
Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Там посчитали, что ремонт квартиры обойдется в 140 тысяч рублей. Ведомство обратилось в суд и потребовало возместить ущерб. В итоге суд вынес решение — в пользу ачинки с фонда капремонта взыскали 133 тысячи рублей. В прокуратуре говорят, будут следить за тем, чтобы решение суда исполнили как можно быстрее.