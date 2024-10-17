Жительница Ачинска отсудила у фонда капремонта больше 100 тысяч за потоп в квартире

Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Там посчитали, что ремонт квартиры обойдется в 140 тысяч рублей. Ведомство обратилось в суд и потребовало возместить ущерб. В итоге суд вынес решение — в пользу ачинки с фонда капремонта взыскали 133 тысячи рублей. В прокуратуре говорят, будут следить за тем, чтобы решение суда исполнили как можно быстрее.