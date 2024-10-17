prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 06:52

Published 17 октября, 06:52

Modified 17 октября, 11:17

Updated 17 октября, 11:17

Жительница Ачинска отсудила у фонда капремонта больше 100 тысяч за потоп в квартире

Жительница Ачинска отсудила у фонда капремонта больше 100 тысяч за потоп в квартире

17 октября 2024, 06:52
Фото: Прокуратура Красноярского края
Жительница Ачинска смогла отсудить у фонда капремонта деньги за устроенный в ее квартире потоп. Рабочие ремонтировали крышу во время дождя.

Все произошло в марте прошлого года. Региональный фонд капремонта заключил договор с ООО «Сервис». Подрядчик обязан был капитально отремонтировать дом на ул. Калинина в Ачинске.

Рабочие приступили к ремонту крыши, но пошел дождь. Вода протекла в квартиру одной из жительниц. Как итог — стены и потолок оказались испорчены. Но фонд свою причастность к случившемуся отрицал и не хотел возмещать ущерб.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Там посчитали, что ремонт квартиры обойдется в 140 тысяч рублей. Ведомство обратилось в суд и потребовало возместить ущерб. В итоге суд вынес решение — в пользу ачинки с фонда капремонта взыскали 133 тысячи рублей. В прокуратуре говорят, будут следить за тем, чтобы решение суда исполнили как можно быстрее.

Читайте также:
В Красноярске возбудили уголовное дело из-за разрушающегося дома со шпилемВ центре Красноярска разрушаются фасады, сделанные к Универсиаде Дома-убийцы. Смотрим, как рушатся фасады в центре, которые делали к Универсиаде«Крыша как решето»: квартиры красноярцев затопило после ливня
#Елисей Савлюк#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Красноярский край#Ремонт#Прокуратура#Потоп#Капитальный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика