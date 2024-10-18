В филармонию ищут гендиректора — со знанием Конституции и «традиционных ценностей»

Posted 18 октября, 05:22
Published 18 октября, 05:22
Modified 18 октября, 05:24
Updated 18 октября, 05:24
Основные требования, которые предъявляются к желающим, это наличие высшего профильного образования и опыт работы на руководящих должностях в концертных либо театрально-зрелищных организациях не меньше 5 лет.
Помимо основных требований, соискатель должен знать Конституцию РФ и владеть основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Уже после, третьим пунктом, от желающего просят знать основы стратегии государственной культурной политики до 2030 года, законодательство о культуре (как краевого, так и федерального) и так далее. С полным перечнем требований можно ознакомиться ниже. А еще соискателей просят подготовить концепцию развития филармонии.
Про размер заработной платы в вакансии ничего не сказано.
Желающим следует отправить в министерство культуры полный пакет документов, сделать это нужно до 14 ноября. Итоги конкурса объявят на сайте краевого правительства и министерства культуры до конца ноября.
Напомним, ранее должность гендиректора филармонии покинул Евгений Стодушный. Он перешел на должность первого заместителя директора в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.