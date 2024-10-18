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Posted 18 октября, 05:22

Published 18 октября, 05:22

Modified 18 октября, 05:24

Updated 18 октября, 05:24

В Красноярскую филармонию ищут гендиректора со знанием Конституции

В филармонию ищут гендиректора — со знанием Конституции и «традиционных ценностей»

18 октября 2024, 05:22
Фото: prmira.ru

В Красноярскую филармонию ищут гендиректора со знанием Конституции

В Красноярске объявлен конкурс на должность генерального директора краевой филармонии. Об этом рассказал министр культуры Аркадий Зинов. «Проспект Мира» изучил вакансию и готов рассказать, какие требования предъявляют к соискателю и причем тут Конституция.

Основные требования, которые предъявляются к желающим, это наличие высшего профильного образования и опыт работы на руководящих должностях в концертных либо театрально-зрелищных организациях не меньше 5 лет.

Помимо основных требований, соискатель должен знать Конституцию РФ и владеть основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Уже после, третьим пунктом, от желающего просят знать основы стратегии государственной культурной политики до 2030 года, законодательство о культуре (как краевого, так и федерального) и так далее. С полным перечнем требований можно ознакомиться ниже. А еще соискателей просят подготовить концепцию развития филармонии.

Про размер заработной платы в вакансии ничего не сказано.

Желающим следует отправить в министерство культуры полный пакет документов, сделать это нужно до 14 ноября. Итоги конкурса объявят на сайте краевого правительства и министерства культуры до конца ноября.

Напомним, ранее должность гендиректора филармонии покинул Евгений Стодушный. Он перешел на должность первого заместителя директора в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

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