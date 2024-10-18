В филармонию ищут гендиректора — со знанием Конституции и «традиционных ценностей»

Уже после, третьим пунктом, от желающего просят знать основы стратегии государственной культурной политики до 2030 года, законодательство о культуре (как краевого, так и федерального) и так далее. С полным перечнем требований можно ознакомиться ниже. А еще соискателей просят подготовить концепцию развития филармонии.