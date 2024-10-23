Рэперу из Красноярского края дали срок за слова об избиении беременной русской

Posted 23 октября, 06:59
Published 23 октября, 06:59
Modified 23 октября, 07:01
Updated 23 октября, 07:01
В ноябре 2023 года во время рэп-баттла в Москве уроженец Красноярского края, выступающий под псевдонимом «Рецидив», сказал, что избил бы беременную русскую.
В ночь с 16 на 17 декабря жителя Красноярского края задержали. На видео после задержания он извинился за свои слова перед «русским народом». Против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ.
22 октября московская прокуратура сообщила, что 18-летнего жителя Красноярского края Ислама Закирова признали виновным в разжигании межнациональной вражды (пункт «а» часть 2 статья 282 УК РФ).
По версии следствия, 18 ноября прошлого года Закиров в одном из московских баров публично высказался с призывом к насильственным действиям и ненависти к русским.
«Я [бью] по беременной русской, это превентивный удар. Мне реально [наплевать], потому что я молодой кыргыз, пью кумыс», — говорит парень во время рэп-баттла.
Утверждается, что уроженец Красноярского края заранее знал, что ролик с его словами выложат в интернет и он будет доступен неограниченному кругу лиц.
В итоге суд признал Закирова виновным и назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима.