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Posted 23 октября, 06:59

Published 23 октября, 06:59

Modified 23 октября, 07:01

Updated 23 октября, 07:01

Рэперу из Красноярского края дали срок за слова об избиении беременной русской

Рэперу из Красноярского края дали срок за слова об избиении беременной русской

23 октября 2024, 06:59
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве вынесли приговор 18-летнему жителю Красноярского края. Его осудили за слова об избиении беременной русской.

В ноябре 2023 года во время рэп-баттла в Москве уроженец Красноярского края, выступающий под псевдонимом «Рецидив», сказал, что избил бы беременную русскую.

В ночь с 16 на 17 декабря жителя Красноярского края задержали. На видео после задержания он извинился за свои слова перед «русским народом». Против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ.

Видео: соцсети.

22 октября московская прокуратура сообщила, что 18-летнего жителя Красноярского края Ислама Закирова признали виновным в разжигании межнациональной вражды (пункт «а» часть 2 статья 282 УК РФ).

По версии следствия, 18 ноября прошлого года Закиров в одном из московских баров публично высказался с призывом к насильственным действиям и ненависти к русским.

«Я [бью] по беременной русской, это превентивный удар. Мне реально [наплевать], потому что я молодой кыргыз, пью кумыс», — говорит парень во время рэп-баттла.

Утверждается, что уроженец Красноярского края заранее знал, что ролик с его словами выложат в интернет и он будет доступен неограниченному кругу лиц.

Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы.

В итоге суд признал Закирова виновным и назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Суд#Красноярский край#Прокуратура#Уголовное дело#Ненависть#Рэпер
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