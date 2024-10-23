В Ачинске юбилейному посетителю вытрезвителя подарили 5 литров кефира

Posted 23 октября, 08:42
Published 23 октября, 08:42
Modified 23 октября, 09:11
Updated 23 октября, 09:11
Как пишет «Ачинская газета», в медицинское учреждение мужчина попал не по своей воле. Туда его доставили сотрудники полиции.
«Проспекту Мира» в администрации Ачинска рассказали, с чем связан выбор именно такого «подарка».
«Во время открытия вытрезвителя мэр города Игорь Титенков в шутку сказал, что первому клиенту подарит литр кефира. Тысячному клиенту решили вручить 5 литров кефира. Почему именно кефир? Наверное, как главное средство от похмелья».
В администрации затруднились ответить, планируют ли представители мэрии и дальше вручать кисломолочный напиток следующим юбилейным посетителям вытрезвителя.