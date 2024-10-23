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Posted 23 октября, 08:42

Published 23 октября, 08:42

Modified 23 октября, 09:11

Updated 23 октября, 09:11

В Ачинске юбилейному посетителю вытрезвителя подарили 5 литров кефира

В Ачинске юбилейному посетителю вытрезвителя подарили 5 литров кефира

23 октября 2024, 08:42
Фото: vk.com/ach_gzt24
В Ачинске пациенту местного вытрезвителя вручили пять литров кефира. Он стал тысячным посетителем медучреждения.

Как пишет «Ачинская газета», в медицинское учреждение мужчина попал не по своей воле. Туда его доставили сотрудники полиции.

Фото: vk.com/ach_gzt24

«Проспекту Мира» в администрации Ачинска рассказали, с чем связан выбор именно такого «подарка».

«Во время открытия вытрезвителя мэр города Игорь Титенков в шутку сказал, что первому клиенту подарит литр кефира. Тысячному клиенту решили вручить 5 литров кефира. Почему именно кефир? Наверное, как главное средство от похмелья».

В администрации затруднились ответить, планируют ли представители мэрии и дальше вручать кисломолочный напиток следующим юбилейным посетителям вытрезвителя.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Ачинск#Администрация#Вытрезвитель#Кефир
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