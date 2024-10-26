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Posted 26 октября, 13:00

Published 26 октября, 13:00

Modified 26 октября, 13:44

Updated 26 октября, 13:44

Рассказываем, как приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту

Как засолить капусту на зиму? Лучшие рецепты вкусной и хрустящей квашеной капусты

26 октября 2024, 13:00
Фото: freepik.com

Рассказываем, как приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту

Квашеная капуста является традиционным русским блюдом. Солить капусту принято с наступлением первых заморозков. Квашеная капуста является одним из лучших источников витаминов зимой. Делимся простыми и вкусными рецептами закваски.
Квашеная капустаКвашеная капуста
Квашеная капуста. Фото: freepik.com

Чем полезна квашеная капуста?

Квашеная капуста богата витамином C, магнием, калием, железом и кальцием, пробиотиками и минералами. Это блюдо является низкокалорийным продуктом и идеально подойдет для тех, кто хочет похудеть.

Положительно влияет на кожу

В квашеной капусте содержится аскорбиновая кислота, которая способствует образованию коллагена, отвечающего за упругость кожи. А благодаря витамину А употребление капусты позволяет замедлить появление морщин.

Укрепляет иммунитет и снижает риск развития рака

В квашеной капусте содержатся антиоксиданты, которые не только укрепляют иммунитет, но и снижают риск появления онкологии.

Влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы

Употребление квашеной капусты снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития атеросклероза, сердечных заболеваний и анемии. Благодаря пробиотикам капуста снижает риск появления депрессии и болезни Альцгеймера.

Здоровье полости рта

Витамин C, который содержится в квашеной капусте, способствует поддержанию здоровья полости рта и десен.

Квашеная капустаКвашеная капуста
Квашеная капуста. Фото: freepik.com

Помогает укрепить кости

По словам специалистов, употребление квашеной капусты позволит укрепить кости и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы.

Средство от похмелья

Врачи утверждают, что квашеная капуста и рассол от нее являются отличным средством от похмелья.

Медики объясняют, что это связано с наличием янтарной кислоты в капусте, которая помогает снизить негативное воздействие ацетальдегида и разных солей.

Вред квашеной капусты

Квашеная капуста может негативно повлиять на здоровье людей с панкреатитом и повышенной кислотностью желудка.

Кроме того, переедание квашеной капусты может вызвать диарею, негативно повлиять на функционирование почек, повысить давление и даже вызвать гипертонический криз.

Как правильно выбрать капусту для квашения

Лучше всего подойдут средние и поздние сорта белокочанной капусты. В таких кочанах много сока и сахаров, которые нужны для брожения. Кочаны должны быть плотными с крепкими листьями.

Ранние сорта, собранные летом, не подойдут. Капуста уже рыхлая и в ней содержится мало сахаров, поэтому она не подходит для засолки.

В чем квасить капусту

Квасить капусту нужно в деревянных бочонках, эмалированной или стеклянной емкости. Использовать алюминиевые тары не рекомендуется.

Дело в том, что этот металл сильно окисляется и может нарушить технологию естественного брожения. В итоге капуста приобретет неприятный вкус и станет тусклой.

Сколько нужно соли

На один килограмм капусты нужна одна столовая ложка соли. В зависимости от вашего вкуса можно добавить меньше или больше.

Если вы используете морковь, клюкву или другие ингредиенты, то нужно учитывать их общий вес вместе с капустой.

Для квашения можно использовать крупную или поваренную соль.

Как правильно нарезать капусту

Как правильно нарезать капустуКак правильно нарезать капусту
Как правильно нарезать капусту. Фото: 1MI

Рекомендуется не шинковать капусту слишком мелко. Тонко нарезанная капуста может получиться мягкой и не будет хрустеть. Толщина кусочков должна составить около 5 миллиметров.

Как правильно хранить квашеную капусту

Капусту лучше всего в прохладном месте — в погребе или подполе, где постоянно сохраняется температура около нуля градусов.

Рекомендуется хранить капусту в той же таре, в которой ее квасили или в стеклянных банках. Осенью квашеную капусту можно убрать на балкон. При этом нужно следить, чтобы капуста не оказалась под воздействием солнечных лучей.

Еще одно важное условие, на которое необходимо обратить внимание — рассол. Он должен полностью скрывать капусту, чтобы она не засохла и не изменила свой вкус.

Квашеная капустаКвашеная капуста
Квашеная капуста. Фото: freepik.com

Классический рецепт квашеной капусты

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 2 кг;
  • Морковь — 250 г;
  • Каменная соль — 50 г.

Приготовление:

  1. С кочана снять верхние листья и промыть под холодной водой. Несколько листьев отложить в сторону.
  2. Кочан разрезать пополам или на 4 части. После этого вырезать кочерыжку и нарезать капусту тонкой длинной соломкой. Положить капусту в большую емкость и перемешать.
  3. Свежую морковь натереть на крупной терке и переложить в тару к капусте.
  4. Добавить соль и перемешать руками.
  5. Взять емкость для квашения капусты. Застелить дно тары отложенными листьями. Затем нужно утрамбовать капусту и накрыть сверху оставшимися листьями.
  6. Накрыть крышкой и установить сверху груз. Оставить емкость при комнатной температуре на несколько дней.
  7. Если в помещении достаточно тепло, то уже к концу первых суток капуста начнет активно бродить и появится пена. Нужно снять пену и проткнуть капусту в нескольких местах деревянной палочкой, достав до дна емкости. Если не прокалывать, то капуста станет горькой.
  8. Пену нужно снимать, как только она появится. После этого прокалывайте капусту. Процесс брожения будет идти около 3-4 дней.
  9. Если пена больше не появляется, а сок стал прозрачным — значит, что капуста готова. Еще раз проткните квашеную капусту, закройте емкость крышкой и уберите в холодильник.
  10. Через сутки можно дегустировать.

Квашеная капуста с клюквой

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 2,5 кг;
  • Соль — 2 ст. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Клюква — 250 г.

Приготовление:

  1. Измельчить капусту.
  2. Смешать с сахаром и солью.
  3. Тщательно размять, чтобы пошел сок.
  4. Промойте клюкву и добавьте в капусту, снова перемешав содержимое.
  5. Выложите в стеклянную емкость или эмалированную тару.
  6. Оставьте на несколько дней при комнатной температуре. Снимайте пену и раз в день протыкайте капусту.
  7. После того, как пена перестанет появляться и сок станет прозрачным, разложите капусту по банкам. Накройте прокипяченными крышками из полиэтилена и уберите в погреб.
Квашеная капустаКвашеная капуста
Квашеная капуста. Фото: freepik.com

Квашеная капуста с перцем чили

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 2-2,5 кг;
  • Морковь — 2 шт;
  • Красный перец чили — 1 шт;
  • Соль — 2 ст. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Питьевая вода.

Как правильно приготовить:

  1. Тонко нашинковать капусту.
  2. Морковь натереть на крупной терке.
  3. Удалить семена и перегородки из перца чили. После этого нужно мелко нарезать перец.
  4. Перемешать капусту с перцем и морковью.
  5. Плотно уложите смесь в банку, оставив до горлышка около 6 см.
  6. Сверху насыпать соль и сахар, залить капусту холодной кипяченой водой. Капуста должна быть полностью скрыта.
  7. Убрать банку в глубокий поддон. В течение трех дней следует периодически прокалывать содержимое деревянной палочкой и убирать пену.

Рецепт квашеной капусты с яблоками

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 1 кг;
  • Яблоки (кисло-сладкие сорта) — 250 г;
  • Соль — ½ ст. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать тонкой и длинной соломкой.
  2. Помыть яблоки, нарезать тонкими дольками или небольшими кубиками.
  3. Добавить в капусту сахар и соль, после чего размять руками и оставить на 30 минут.
  4. Добавить яблоки в капусту и смешать.
  5. Выложить содержимое в прокипяченную посуду и накрыть плоской тарелкой;
  6. Убрать на 3-4 дня. Не забывайте прокалывать и снимать пену.
  7. Разложите квашеную капусту по стерильным банкам, закатайте и уберите в прохладное помещение.
#Никита Алексеев#Общество#Еда#Здоровье#Рецепты#Капуста
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