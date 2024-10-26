Как засолить капусту на зиму? Лучшие рецепты вкусной и хрустящей квашеной капусты

Posted 26 октября, 13:00
Published 26 октября, 13:00
Modified 26 октября, 13:44
Updated 26 октября, 13:44
Квашеная капуста богата витамином C, магнием, калием, железом и кальцием, пробиотиками и минералами. Это блюдо является низкокалорийным продуктом и идеально подойдет для тех, кто хочет похудеть.
В квашеной капусте содержится аскорбиновая кислота, которая способствует образованию коллагена, отвечающего за упругость кожи. А благодаря витамину А употребление капусты позволяет замедлить появление морщин.
В квашеной капусте содержатся антиоксиданты, которые не только укрепляют иммунитет, но и снижают риск появления онкологии.
Употребление квашеной капусты снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития атеросклероза, сердечных заболеваний и анемии. Благодаря пробиотикам капуста снижает риск появления депрессии и болезни Альцгеймера.
Витамин C, который содержится в квашеной капусте, способствует поддержанию здоровья полости рта и десен.
По словам специалистов, употребление квашеной капусты позволит укрепить кости и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы.
Врачи утверждают, что квашеная капуста и рассол от нее являются отличным средством от похмелья.
Медики объясняют, что это связано с наличием янтарной кислоты в капусте, которая помогает снизить негативное воздействие ацетальдегида и разных солей.
Квашеная капуста может негативно повлиять на здоровье людей с панкреатитом и повышенной кислотностью желудка.
Кроме того, переедание квашеной капусты может вызвать диарею, негативно повлиять на функционирование почек, повысить давление и даже вызвать гипертонический криз.
Лучше всего подойдут средние и поздние сорта белокочанной капусты. В таких кочанах много сока и сахаров, которые нужны для брожения. Кочаны должны быть плотными с крепкими листьями.
Ранние сорта, собранные летом, не подойдут. Капуста уже рыхлая и в ней содержится мало сахаров, поэтому она не подходит для засолки.
Квасить капусту нужно в деревянных бочонках, эмалированной или стеклянной емкости. Использовать алюминиевые тары не рекомендуется.
Дело в том, что этот металл сильно окисляется и может нарушить технологию естественного брожения. В итоге капуста приобретет неприятный вкус и станет тусклой.
На один килограмм капусты нужна одна столовая ложка соли. В зависимости от вашего вкуса можно добавить меньше или больше.
Если вы используете морковь, клюкву или другие ингредиенты, то нужно учитывать их общий вес вместе с капустой.
Для квашения можно использовать крупную или поваренную соль.
Рекомендуется не шинковать капусту слишком мелко. Тонко нарезанная капуста может получиться мягкой и не будет хрустеть. Толщина кусочков должна составить около 5 миллиметров.
Капусту лучше всего в прохладном месте — в погребе или подполе, где постоянно сохраняется температура около нуля градусов.
Рекомендуется хранить капусту в той же таре, в которой ее квасили или в стеклянных банках. Осенью квашеную капусту можно убрать на балкон. При этом нужно следить, чтобы капуста не оказалась под воздействием солнечных лучей.
Еще одно важное условие, на которое необходимо обратить внимание — рассол. Он должен полностью скрывать капусту, чтобы она не засохла и не изменила свой вкус.