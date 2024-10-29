В Красноярске задержали причастного к пожару с четырьмя бездомными

Posted 29 октября, 02:44
Published 29 октября, 02:44
Modified 29 октября, 02:54
Updated 29 октября, 02:54
Как рассказал следователям задержанный, он находился в доме в компании четверых знакомых человек. Все употребляли алкоголь и были сильно пьяны. В один момент мужчина обронил сигарету и начался пожар. Мужчина не смог разбудить людей и вытащить из дома, затем он вышел и скрылся.
Пока установлены личности двух погибших — это бездомные мужчина и женщина. Предварительно, все погибшие были бездомными. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).