В Красноярске задержали причастного к пожару с четырьмя бездомными

Как рассказал следователям задержанный, он находился в доме в компании четверых знакомых человек. Все употребляли алкоголь и были сильно пьяны. В один момент мужчина обронил сигарету и начался пожар. Мужчина не смог разбудить людей и вытащить из дома, затем он вышел и скрылся.