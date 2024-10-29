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Posted 29 октября, 02:44

Published 29 октября, 02:44

Modified 29 октября, 02:54

Updated 29 октября, 02:54

В Красноярске задержали причастного к пожару с четырьмя бездомными

В Красноярске задержали причастного к пожару с четырьмя бездомными

29 октября 2024, 02:44
Фото: СК Красноярского края.
Следователи задержали 51-летнего бездомного мужчину, причастного к пожару 26 октября в заброшенном доме на улице Транзитной. В здании были четыре человека — все погибли.

Как рассказал следователям задержанный, он находился в доме в компании четверых знакомых человек. Все употребляли алкоголь и были сильно пьяны. В один момент мужчина обронил сигарету и начался пожар. Мужчина не смог разбудить людей и вытащить из дома, затем он вышел и скрылся.

Пока установлены личности двух погибших — это бездомные мужчина и женщина. Предварительно, все погибшие были бездомными. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

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