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Posted 26 октября, 01:20

Published 26 октября, 01:20

Modified 26 октября, 03:12

Updated 26 октября, 03:12

В Красноярске при пожаре в заброшенном доме погибли четыре человека

В Красноярске при пожаре погибли четверо мужчин. Они могли быть бездомными

26 октября 2024, 01:20
Фото: t.me/krksledkom

В Красноярске при пожаре в заброшенном доме погибли четыре человека

Сегодня, 26 октября, в Красноярске загорелся частный дом на улице Транзитной. В здании были четыре человека — все погибли.

Как рассказали в СК, пожар в заброшенном доме на улице Транзитной начался сегодня ночью. Во время тушения пожара в доме были найдены тела четверых мужчин с признаками термического воздействий огня.

На месте сгоревшего дома работают следователи и криминалистыНа месте сгоревшего дома работают следователи и криминалисты
Сгоревший дом на ТранзитнойСгоревший дом на Транзитной
На месте сгоревшего дома работают следователи и криминалисты. Фото: t.me/krksledkom

Предварительно, все погибшие были бездомными. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

Сейчас на месте случившегося работают следователи и криминалисты.

  • До этого мы рассказывали, как в красноярской многоэтажке во время пожара взрывом выбило стекла на балконе.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#СК#Уголовное дело#Транзитная#Погибшие
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