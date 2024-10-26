В Красноярске при пожаре погибли четверо мужчин. Они могли быть бездомными

Posted 26 октября, 01:20
Published 26 октября, 01:20
Modified 26 октября, 03:12
Updated 26 октября, 03:12
Как рассказали в СК, пожар в заброшенном доме на улице Транзитной начался сегодня ночью. Во время тушения пожара в доме были найдены тела четверых мужчин с признаками термического воздействий огня.
Предварительно, все погибшие были бездомными. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
Сейчас на месте случившегося работают следователи и криминалисты.