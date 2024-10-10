В Красноярском крае при пожаре погиб 5-летний мальчик. Ребенок мог сам устроить его

Posted 10 октября, 02:05
Published 10 октября, 02:05
Modified 10 октября, 04:12
Updated 10 октября, 04:12
Все произошло накануне, 9 октября. По версии следствия, мальчик жил в многодетной семье в доме в селе Черемшанка. Днем дети гуляли на улице, их отец занимался домашним хозяйством, а мать была в отъезде.
В какой-то момент 5-летний мальчик один зашел в дом. Предварительно, из-за детской шалости на втором этаже возник пожар.
Мальчик, испугавшись огня, спрятался в комнате и не мог самостоятельно выбраться из дома. Спустя какое-то время ребенка в задымленной комнате нашел старший брат.
В итоге 5-летний мальчик скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).
Сейчас следователи выясняют из-за чего в доме случился пожар и другие детали этого происшествия.