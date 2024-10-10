prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 02:05

Published 10 октября, 02:05

Modified 10 октября, 04:12

Updated 10 октября, 04:12

В Красноярском крае при пожаре погиб 5-летний мальчик. Ребенок мог сам устроить его

В Красноярском крае при пожаре погиб 5-летний мальчик. Ребенок мог сам устроить его

10 октября 2024, 02:05
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю
В Красноярском крае в Курагинском районе после пожара в частном доме погиб 5-летний мальчик. Он скончался по дороге в больницу.

Все произошло накануне, 9 октября. По версии следствия, мальчик жил в многодетной семье в доме в селе Черемшанка. Днем дети гуляли на улице, их отец занимался домашним хозяйством, а мать была в отъезде.

В какой-то момент 5-летний мальчик один зашел в дом. Предварительно, из-за детской шалости на втором этаже возник пожар.

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

Мальчик, испугавшись огня, спрятался в комнате и не мог самостоятельно выбраться из дома. Спустя какое-то время ребенка в задымленной комнате нашел старший брат.

В итоге 5-летний мальчик скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют из-за чего в доме случился пожар и другие детали этого происшествия.

Читайте также:
Два пенсионера погибли при пожаре на юге Красноярского краяКрасноярку нашли мертвой в своей квартире после прорыва трубы с горячей водой
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Пожар#Красноярский край#СК#Курагинский район#Уголовное дело#Черемшанка
Подпишитесь