Красноярец пожаловался на разные цены при покупке кофе по карте и наличными

Posted 2 ноября, 03:54
Published 2 ноября, 03:54
Modified 2 ноября, 04:07
Updated 2 ноября, 04:07
В Роспотребнадзоре говорят, мужчина пожаловался на кофейню самообслуживания «Lifehacker кофе с собой» — она находится в бизнес-центре «Спасский» на Ладо Кецховели.
Специалисты заявляют, согласно пункту 4 ст. 16.1 Закона о защите прав потребителей, нельзя устанавливать разные цены на один и тот же товар, независимо от способа оплаты. ИП Ступникову М.Д. объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.