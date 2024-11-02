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Posted 2 ноября, 03:54

Published 2 ноября, 03:54

Modified 2 ноября, 04:07

Updated 2 ноября, 04:07

Красноярец пожаловался на разные цены при покупке кофе по карте и наличными

Красноярец пожаловался на разные цены при покупке кофе по карте и наличными

2 ноября 2024, 03:54
Фото: Роспотребнадзор по Красноярскому краю.
Житель Красноярска остался недоволен вендинговым аппаратом. Кофе там продавалось за 100 рублей, если оплатить наличными, и 120 рублей — по безналу. Законно ли это?

В Роспотребнадзоре говорят, мужчина пожаловался на кофейню самообслуживания «Lifehacker кофе с собой» — она находится в бизнес-центре «Спасский» на Ладо Кецховели.

Специалисты заявляют, согласно пункту 4 ст. 16.1 Закона о защите прав потребителей, нельзя устанавливать разные цены на один и тот же товар, независимо от способа оплаты. ИП Ступникову М.Д. объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

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#Елисей Савлюк#Общество#Красноярск#Роспотребнадзор#Карта#Предостережение#Кофе#Жалоба#Наличные#Нарушение#Покупка#Потребители
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