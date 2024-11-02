Красноярец пожаловался на разные цены при покупке кофе по карте и наличными

Специалисты заявляют, согласно пункту 4 ст. 16.1 Закона о защите прав потребителей, нельзя устанавливать разные цены на один и тот же товар, независимо от способа оплаты. ИП Ступникову М.Д. объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.