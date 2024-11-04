Осталось меньше месяца: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Налог по вкладам. Такой налог жители будут платить впервые. Он касается тех, чей доход по депозитам в 2023 году превысил 150 тысяч рублей. Со 2025 года порог поднимут — налог нужно будет платить, только если доход составит более 210 тысяч. Заплатить придется 13%, если вы заработали на вкладе более 5 миллионов, то 15%.