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Posted 4 ноября, 10:29

Published 4 ноября, 10:29

Modified 4 ноября, 10:31

Updated 4 ноября, 10:31

Осталось меньше месяца: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Осталось меньше месяца: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

4 ноября 2024, 10:29
Фото: 1MI.
Скоро истекает срок уплаты налогов за 2023 год. Рассказываем, кому и сколько нужно заплатить, чтобы не получить на штраф.

Какие налоги нужно заплатить

Налог на имущество должны заплатить владельцы домов, квартир, комнат, гаражей и других помещений. Земельный налог нужно будет оплатить владельцам земельных участков по праву собственности, бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения. Сумма этих налогов зависит от кадастровой стоимости объекта.

Транспортный налог должны заплатить владельцы авто, мотоциклов, катеров и других транспортных средств. Однако велосипедов и самокатов это не касается. Сумма зависит от мощности транспорта, прописки водителя и наличия региональных льгот.

Налог по вкладам. Такой налог жители будут платить впервые. Он касается тех, чей доход по депозитам в 2023 году превысил 150 тысяч рублей. Со 2025 года порог поднимут — налог нужно будет платить, только если доход составит более 210 тысяч. Заплатить придется 13%, если вы заработали на вкладе более 5 миллионов, то 15%.

Когда нужно заплатить

Платежи по налогам вносят до 1 декабря. Однако в 2024 году этот день выпал на воскресенье, поэтому оплатить можно до 2 декабря.

Что будет, если не заплатить вовремя

Если просрочить платеж будет капать пеня — одна трехсотая ставки ЦБ (21%) за каждый день. Если не оплатить и через полгода, то в июне налоговая будет иметь право инициировать вынесение судебного приказа — его направят в банк или судебным приставам. Тогда задолженность спишут принудительно.

В случае такой просрочки нужно будет заплатить исполнительский сбор в размере 7% от долга, но не менее тысячи рублей.

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