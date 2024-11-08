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Posted 8 ноября, 07:22

Published 8 ноября, 07:22

Modified 8 ноября, 10:39

Updated 8 ноября, 10:39

Красноярец пытался зайти в здание суда с армейским взрывпакетом

Красноярец пытался зайти в здание суда с армейским взрывпакетом

8 ноября 2024, 07:22
Фото: ГУФССП России по Красноярскому краю.
Судебные приставы рассказали, что жители Красноярского края пытались пронести в здания судов в 2024 году. Приставам пришлось 66 раз применить физическую силу к нарушителям.

В краевой службе судебных приставов рассказали, что за 10 месяцев этого года у жителей Красноярского края изъяли больше 2 600 опасных предметов: оружие, боеприпасы, взрывные устройства, колющие и режущие предметы.

Так, в июне в Красноярске мужчина пытался зайти с армейским взрывпакетом в судебный участок мировых судей Свердловского района.

В суде Советского района Красноярска у посетительницы нашли два шприца с наркотиками. Женщине назначили 5 суток административного ареста.

В Норильске подсудимая пыталась пронести боевой патрон в здание городского суда.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярск#Наркотики#Суд#Красноярский край#Судебные приставы#Взрывчатка
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