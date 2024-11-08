Красноярец пытался зайти в здание суда с армейским взрывпакетом

Posted 8 ноября, 07:22
Published 8 ноября, 07:22
Modified 8 ноября, 10:39
Updated 8 ноября, 10:39
В краевой службе судебных приставов рассказали, что за 10 месяцев этого года у жителей Красноярского края изъяли больше 2 600 опасных предметов: оружие, боеприпасы, взрывные устройства, колющие и режущие предметы.
Так, в июне в Красноярске мужчина пытался зайти с армейским взрывпакетом в судебный участок мировых судей Свердловского района.
В суде Советского района Красноярска у посетительницы нашли два шприца с наркотиками. Женщине назначили 5 суток административного ареста.
В Норильске подсудимая пыталась пронести боевой патрон в здание городского суда.