Пьяные отец и сын погибли на рыбалке в Красноярском крае

Posted 11 ноября, 06:42
Published 11 ноября, 06:42
Modified 11 ноября, 07:24
Updated 11 ноября, 07:24
Как сообщили в краевом СК, все произошло в ночь на 9 ноября. По предварительным данным, 8 ноября 65-лентий красноярец и его 43-летний сын приехали на рыбалку с двумя приятелями.
Мужчины выпивали, а затем ночью отправились на рыбалку: двое вверх по течению, двое — вниз. Отец и сын планировали рыбачить под водой и имели для этого гидрокостюм, подводное ружье и фонарик. В один момент они перестали окликаться, подплыв ближе, приятели заметили их тела в воде.
При осмотре тел признаков криминального характера смерти не обнаружено. СК проводит проверку.