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Posted 11 ноября, 06:42

Published 11 ноября, 06:42

Modified 11 ноября, 07:24

Updated 11 ноября, 07:24

Пьяные отец и сын погибли на рыбалке в Красноярском крае

Пьяные отец и сын погибли на рыбалке в Красноярском крае

11 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI.
В Казачинском районе погибли отец и сын, которые рыбачили ночью пьяными.

Как сообщили в краевом СК, все произошло в ночь на 9 ноября. По предварительным данным, 8 ноября 65-лентий красноярец и его 43-летний сын приехали на рыбалку с двумя приятелями.

Мужчины выпивали, а затем ночью отправились на рыбалку: двое вверх по течению, двое — вниз. Отец и сын планировали рыбачить под водой и имели для этого гидрокостюм, подводное ружье и фонарик. В один момент они перестали окликаться, подплыв ближе, приятели заметили их тела в воде.

При осмотре тел признаков криминального характера смерти не обнаружено. СК проводит проверку.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Утопление#Рыбалка#Казачинский район#Следственный комитет
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