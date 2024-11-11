Пьяные отец и сын погибли на рыбалке в Красноярском крае

Мужчины выпивали, а затем ночью отправились на рыбалку: двое вверх по течению, двое — вниз. Отец и сын планировали рыбачить под водой и имели для этого гидрокостюм, подводное ружье и фонарик. В один момент они перестали окликаться, подплыв ближе, приятели заметили их тела в воде.