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Posted 11 ноября, 10:59

Published 11 ноября, 10:59

Modified 11 ноября, 12:16

Updated 11 ноября, 12:16

С улиц Красноярска убирают электросамокаты

С улиц Красноярска убирают электросамокаты

11 ноября 2024, 10:59
Фото: Алина Ершова. prmira.ru.
В Красноярске завершился сезон электросамокатов, сообщили популярные кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент».

В пресс-службе Whoosh отметили, что за сезон оштрафовали и заблокировали более 8500 нарушителей. «МТС Юрент» отчитался о тысячи штрафов, 250 заблокированных взрослых аккаунтов и 120 аккаунтов несовершеннолетних.

«Пока еще их можно встретить на улицах, но с каждым часом самокатов будет все меньше», — сообщили в Whoosh.

По данным сервиса Whoosh, красноярцы за сезон проехали 5,7 миллиона километров. В свою очередь, «МТС Юрент» заявили, что жители города проехали почти 8,9 миллиона километров.

Отметим, «МТС Юрент» зашел на городской рынок в конце июня с 3 тысячами электросамокатов. Всего в городе насчитывается порядка 7 тысяч электросамокатов, из них около четырёх тысяч принадлежат сервисам кикшеринга — московским компаниям «ВУШ» (Whoosh) и «Гелиософт» (BusyFly).

  • Красноярский край оказался в лидерах по авариям с электросамокатами. В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
  • По данным краевой клинической больницы, чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Электросамокаты#Аварии#Кикшеринг#Whoosh#МТС юрент
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