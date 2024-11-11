С улиц Красноярска убирают электросамокаты

Отметим, «МТС Юрент» зашел на городской рынок в конце июня с 3 тысячами электросамокатов. Всего в городе насчитывается порядка 7 тысяч электросамокатов, из них около четырёх тысяч принадлежат сервисам кикшеринга — московским компаниям «ВУШ» (Whoosh) и «Гелиософт» (BusyFly).