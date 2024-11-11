С улиц Красноярска убирают электросамокаты

Posted 11 ноября, 10:59
Published 11 ноября, 10:59
Modified 11 ноября, 12:16
Updated 11 ноября, 12:16
В пресс-службе Whoosh отметили, что за сезон оштрафовали и заблокировали более 8500 нарушителей. «МТС Юрент» отчитался о тысячи штрафов, 250 заблокированных взрослых аккаунтов и 120 аккаунтов несовершеннолетних.
«Пока еще их можно встретить на улицах, но с каждым часом самокатов будет все меньше», — сообщили в Whoosh.
По данным сервиса Whoosh, красноярцы за сезон проехали 5,7 миллиона километров. В свою очередь, «МТС Юрент» заявили, что жители города проехали почти 8,9 миллиона километров.
Отметим, «МТС Юрент» зашел на городской рынок в конце июня с 3 тысячами электросамокатов. Всего в городе насчитывается порядка 7 тысяч электросамокатов, из них около четырёх тысяч принадлежат сервисам кикшеринга — московским компаниям «ВУШ» (Whoosh) и «Гелиософт» (BusyFly).