Власти края судятся с бизнесменом из-за военной техники на 9 Мая

И вопросов, уверяет предприниматель, к его компании быть не должно. По его словам, они подготовили артиллерийские установки. Почему те не поехали — он не знает. Одна из машин также вышла из строя — ее пришлось менять на другую. У двух из машин в дороге повредились пушки — предприниматель уверяет, что их заменили на аналогичные, но правительство это тоже не устроило.