Власти края судятся с бизнесменом из-за военной техники на 9 Мая

Posted 11 ноября, 09:05
Published 11 ноября, 09:05
Modified 11 ноября, 09:25
Updated 11 ноября, 09:25
Бизнесмена хотят оштрафовать за нарушение госконтракта при проведении праздничного шествия к 9 Мая. В мае прошлого года он с краевым правительством заключил договор на поставку военной и раритетной техники. Какие-то образцы должны были пройти в колонне, а какие-то просто стоять на локациях.
В документах была указана боевая машина пехоты, самоходная гаубица, машина обеспечения боевого дежурства и так далее. Но по факту якобы их не было ни в колонне, ни на выставке. Стало известно об этом, когда предприниматель подал акт приемки услуг для оплаты.
Иск суд принял в порядке упрощенного производства. «ПМ» связался с самим бизнесменом. Модебадзе заявляет, что все было совсем не так и обвиняет правительство края в том, что те «хитрят». По словам мужчины, ему сейчас не на что содержать семерых детей, они с женой распродают все, что можно, и уже погрязли в долгах.
«В рамках контракта была доставка техники в соответствии со спецификацией, там было поделено — какая техника идет в параде, а какая техника стоит в выставке. Мы привезли всю технику, нам дали схему расположения техники. Мы в соответствии с ней разместили машины, как они должны быть. А у них в спецификации было указано, что некоторые машины, которые стояли в выставке, должны были ехать, и наоборот, те машины, которые должны были ехать, они стояли», — поясняет Вахтанг Модебадзе.
И вопросов, уверяет предприниматель, к его компании быть не должно. По его словам, они подготовили артиллерийские установки. Почему те не поехали — он не знает. Одна из машин также вышла из строя — ее пришлось менять на другую. У двух из машин в дороге повредились пушки — предприниматель уверяет, что их заменили на аналогичные, но правительство это тоже не устроило.
«Мы со своей стороны вычеркнули из контракта какую-то часть техники, которую они просили, но две машины не стали вычеркивать. Они попросили убрать. Но если мы уберем еще и это, то получится, что мы вместо 2,5 млн рублей получим 1,7 млн. А я потратил на этот парад два миллиона двести тысяч рублей. Причем сейчас уже, потому что я брал кредиты, брал займы для того, чтобы все это провести, я должен 3 млн 860 тысяч. Я уже распродал все, что можно — технику распродал, которая у меня была. И в следующем году на 80-летие у наших замечательных представителей администрации, которые к нам обратятся, уже не будет возможности провести что-то подобное», — рассказывает мужчина.
Сейчас, заявляет предприниматель, он не знает, как быть. Он хочет обратиться с этой проблемой к губернатору, но пока возможности нет — нужно отправлять ребенка-инвалида в Москву на лечение.
«Сейчас получается такая прекрасная история, что парад прошел без единого сучка и задоринки. Причем я фактически занимаюсь его организацией уже больше 10 лет. Все прошло замечательно, а по итогу я сейчас остаюсь виноватым и еще должен буду государству. А теперь вопрос — а не является ли это саботажем и работой какой-то пятой колонны. Саботировать такое мероприятие и пытаясь не то что сэкономить, а еще обвинить в не проведении его, думайте сами», — подытожил Вахтанг Модебадзе.
«ПМ» обратился в краевое правительство за комментарием, там оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, мы направим официальный запрос.
Напомним, в прошлом году шествие на День Победы прошло на проспекте Красноярский рабочий, а не на площади Революции, как ранее. Причина — строительство метро.
Сообщалось, что в мероприятии примут участие 32 парадных расчета и около двух тысяч человек. Также задействовали 40 единиц действующей и раритетной военной техники. Отдельно была организована выставка той самой техники. Тогда только на фейерверк собирались потратить почти 6 млн рублей. Позже от этой идеи отказались, причины не назвали. Вместо салюта на стадионах города зажгли прожекторы.