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Posted 13 ноября, 07:40

Published 13 ноября, 07:40

Modified 13 ноября, 08:05

Updated 13 ноября, 08:05

Житель края отсудил миллионы фейковых долгов с умерших людей

Житель края отсудил миллионы фейковых долгов с умерших людей

13 ноября 2024, 07:40
Фото: 1MI.
Житель Красноярского края с помощью сотрудника банка и фальшивых документов взыскал с умерших около четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В 2017 году 33-летний мужчина нашел в интернете таблицы с персональными данными умерших жителей Хакасии и Красноярского края и решил на этом заработать. Он обратился за помощью к своему приятелю, который работал в банке.

Знакомый из банка проверял наличие сбережений на счетах покойников. После этого мошенник делал фейковые договоры займов, обращался в суд и взыскивал с умерших в несуществующую задолженность. Таким способом он похитил у 10 наследников умерших 4 миллиона рублей. Суммы варьировались от 31 тысячи до 2,2 миллиона.

«Мне не были известны точные суммы находящихся на счетах умерших граждан, но я хотел получить как можно больше денег», — цитируют в прокуратуре мужчину.

Когда схема вскрылась, сотрудника банка уволили за разглашение банковской тайны. Самого инициатора признали виновным в мошенничестве (части 2,3,4 статьи 159 УК РФ) и приговорили к 7 годам колонии общего режима.

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#Владислав Савончик#Деньги#Общество#Мошенники
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