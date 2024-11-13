Житель края отсудил миллионы фейковых долгов с умерших людей

Posted 13 ноября, 07:40
Published 13 ноября, 07:40
Modified 13 ноября, 08:05
Updated 13 ноября, 08:05
В 2017 году 33-летний мужчина нашел в интернете таблицы с персональными данными умерших жителей Хакасии и Красноярского края и решил на этом заработать. Он обратился за помощью к своему приятелю, который работал в банке.
Знакомый из банка проверял наличие сбережений на счетах покойников. После этого мошенник делал фейковые договоры займов, обращался в суд и взыскивал с умерших в несуществующую задолженность. Таким способом он похитил у 10 наследников умерших 4 миллиона рублей. Суммы варьировались от 31 тысячи до 2,2 миллиона.
«Мне не были известны точные суммы находящихся на счетах умерших граждан, но я хотел получить как можно больше денег», — цитируют в прокуратуре мужчину.
Когда схема вскрылась, сотрудника банка уволили за разглашение банковской тайны. Самого инициатора признали виновным в мошенничестве (части 2,3,4 статьи 159 УК РФ) и приговорили к 7 годам колонии общего режима.