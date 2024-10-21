85-летняя красноярка продала квартиру из-за мошенников, но смогла вернуть её

Пенсионерка отдала свою квартиру по заниженной цене в 4,3 миллиона рублей — эти деньги она передала курьеру якобы для «возврата в банк». Новый покупатель вскоре стал требовать от пенсионерки освободить квартиру. В итоге женщина обратилась в прокуратуру.