85-летняя красноярка продала квартиру из-за мошенников, но смогла вернуть её

Posted 21 октября, 12:53
Published 21 октября, 12:53
Modified 21 октября, 12:55
Updated 21 октября, 12:55
Как рассказали в прокуратуре, летом 2024 года женщине от лица правоохранителей позвонили мошенники и сообщили, что неизвестные пытаются похитить её квартиру. Чтобы избежать этого, женщину убедили оформить «фиктивный» договор купли-продажи.
Пенсионерка отдала свою квартиру по заниженной цене в 4,3 миллиона рублей — эти деньги она передала курьеру якобы для «возврата в банк». Новый покупатель вскоре стал требовать от пенсионерки освободить квартиру. В итоге женщина обратилась в прокуратуру.
Прокуратура установила личность покупателя — теперь его проверяют на причастность к преступлению, и обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.
В суде прокурор доказал, что пострадавшая в момент заключения сделки была напугана и не могла распознать обман — то есть заключила сделку не по своей воле.
Суд удовлетворил иск, и квартиру вернули пенсионерке.