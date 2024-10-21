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Posted 21 октября, 12:53

Published 21 октября, 12:53

Modified 21 октября, 12:55

Updated 21 октября, 12:55

85-летняя красноярка продала квартиру из-за мошенников, но смогла вернуть её

85-летняя красноярка продала квартиру из-за мошенников, но смогла вернуть её

21 октября 2024, 12:53
Фото: прокуратура Красноярского края
85-летняя красноярка продала квартиру из-за мошенников. Однако в суде она смогла вернуть недвижимость.

Как рассказали в прокуратуре, летом 2024 года женщине от лица правоохранителей позвонили мошенники и сообщили, что неизвестные пытаются похитить её квартиру. Чтобы избежать этого, женщину убедили оформить «фиктивный» договор купли-продажи.

Пенсионерка отдала свою квартиру по заниженной цене в 4,3 миллиона рублей — эти деньги она передала курьеру якобы для «возврата в банк». Новый покупатель вскоре стал требовать от пенсионерки освободить квартиру. В итоге женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура установила личность покупателя — теперь его проверяют на причастность к преступлению, и обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.

В суде прокурор доказал, что пострадавшая в момент заключения сделки была напугана и не могла распознать обман — то есть заключила сделку не по своей воле.

Суд удовлетворил иск, и квартиру вернули пенсионерке.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Мошенники#Суд#Прокуратура#Мошенничество
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