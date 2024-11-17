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Posted 17 ноября, 02:59

Published 17 ноября, 02:59

Modified 17 ноября, 05:28

Updated 17 ноября, 05:28

Красноярцев ожидает теплая рабочая неделя

Красноярцев ожидает теплая рабочая неделя

17 ноября 2024, 02:59
Фото: 1MI.
Синоптики дали прогноз на следующую рабочую неделю. По данным синоптиков, похолодает только к выходным — в будние дни ожидается плюсовая температура.

По данным Gismeteo, в понедельник, 18 ноября, синоптики ожидают +3 градуса днем и -1 градус ночью. Будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег.

Во вторник, 19 ноября, температура составит +3 градуса днем и +2 градуса ночью. Вместо мокрого снега пройдет уже снег с дождем, причем прогнозируются 2,4 миллиметра осадков.

В среду, 20 ноября, ожидается +3 градуса днем и -1 градус ночью. Осадков не будет, синоптики прогнозируют малую облачность.

В четверг, 21 ноября, дневная температура составит 0 градусов, ночью опустится до -5 градусов. Как и в среду, будет малооблачно.

В пятницу, 22 ноября, днем ожидают +1 градус, а ночью -3 градуса. Без осадков, облачно.

А вот в субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют похолодание. Днем ожидают -4 градуса, а ночью уже -12 градусов. Будет пасмурно и пройдет небольшой снег.

Еще холоднее станет в воскресенье, 24 ноября. По прогнозу, дневная температура опустится до -10 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Все так же ожидается небольшой снег.

#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Синоптики
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