Красноярцев ожидает теплая рабочая неделя

Posted 17 ноября, 02:59
Published 17 ноября, 02:59
Modified 17 ноября, 05:28
Updated 17 ноября, 05:28
По данным Gismeteo, в понедельник, 18 ноября, синоптики ожидают +3 градуса днем и -1 градус ночью. Будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег.
Во вторник, 19 ноября, температура составит +3 градуса днем и +2 градуса ночью. Вместо мокрого снега пройдет уже снег с дождем, причем прогнозируются 2,4 миллиметра осадков.
В среду, 20 ноября, ожидается +3 градуса днем и -1 градус ночью. Осадков не будет, синоптики прогнозируют малую облачность.
В четверг, 21 ноября, дневная температура составит 0 градусов, ночью опустится до -5 градусов. Как и в среду, будет малооблачно.
В пятницу, 22 ноября, днем ожидают +1 градус, а ночью -3 градуса. Без осадков, облачно.
А вот в субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют похолодание. Днем ожидают -4 градуса, а ночью уже -12 градусов. Будет пасмурно и пройдет небольшой снег.
Еще холоднее станет в воскресенье, 24 ноября. По прогнозу, дневная температура опустится до -10 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Все так же ожидается небольшой снег.