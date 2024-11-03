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Синоптики

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Ноябрь
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
Октябрь
В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление до +7 градусов. Такая погода задержится в городе до конца этой недели.
23 октября, 09:44
Красноярцев ждет дождливая неделя, смотрим прогноз погоды
Следующая рабочая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой. По прогнозам синоптиков, осадки будут каждый день.
20 октября, 03:13
В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз
11 октября, 01:07
7 октября в Красноярске ожидается до +17. А после похолодает
7 октября, 01:13
В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?
5 октября, 05:06
В Красноярск придет потепление до +15. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 5 и 6 октября.
4 октября, 01:10
Сентябрь
В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер
Синоптики пообещали красноярцам дождливую и ветреную погоду в последний день сентября. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
30 сентября, 01:30
В Красноярск идут похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 28 и 29 сентября.
27 сентября, 01:10
В Красноярске на этой неделе снова выпадет снег. Когда?
26 сентября, 02:58
В Красноярске потеплеет до +18. Публикуем прогноз
20 сентября, 01:00
Заморозки и снегопады. Смотрим, какая погода будет в Красноярске в октябре
18 сентября, 10:53
В Красноярске резко похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз
13 сентября, 01:12
Какая погода будет в Красноярске осенью 2024 года. Вот прогноз
10 сентября, 03:57
Жителей Красноярского края предупредили о заморозках до -3
9 сентября, 09:32
Похолодание до +4 и дожди. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске
8 сентября, 02:03
Ждать ли красноярцам бабьего лета? Что говорят синоптики
7 сентября, 10:01
Жителей Красноярского края предупредили о первых заморозках. Температура упадет до -2
5 сентября, 00:59
На Красноярск обрушился дождь с градом
2 сентября, 12:48
Август
Последний день лета в Красноярске будет прохладным и дождливым. Вот прогноз
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в последний день лета и первый день осени.
30 августа, 01:55

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