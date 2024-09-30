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Posted 30 сентября, 01:30

Published 30 сентября, 01:30

Modified 30 сентября, 13:44

Updated 30 сентября, 13:44

В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер

В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер

30 сентября 2024, 01:30
Фото: prmira.ru
Синоптики пообещали красноярцам дождливую и ветреную погоду в последний день сентября. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Красноярске будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь.

Днем температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. Ожидается, что в течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом синоптики предупреждают, что возможны порывы до 15-20 м/с.

Подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю читайте тут.

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