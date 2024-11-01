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Ноябрь
Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.
1 ноября, 08:28
Октябрь
Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.
30 октября, 01:03
Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября
28 октября, 08:27
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
В Красноярск придет потепление до +9. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 26 и 27 октября.
25 октября, 01:00
Красноярск накрыл утренний снегопад
Сегодня, 23 октября, в Красноярске и его окрестностях утром выпал снег. Также в городе был утренний туман.
23 октября, 01:12
В Красноярске 21 октября ожидается до +6, снег с дождем и сильный ветер
Сегодня, 21 октября, в Красноярске ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
21 октября, 02:02
Дождь и небольшое потепление придут в Красноярск на выходных. Публикуем прогноз
18 октября, 01:11
Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов
16 октября, 05:50
На север Красноярского края обрушатся штормовой ветер и метель
Сегодня, 14 октября, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в МЧС.
14 октября, 01:49
На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно. Вот прогноз
13 октября, 04:33
Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с
9 октября, 03:28
Зима близко. В Красноярск идет минус
6 октября, 06:36
«Землю может начать трясти»: на Красноярск обрушится мощная магнитная буря
Красноярск в ближайшее время накроет мощная магнитная буря. Сильные возмущения магнитосферы прогнозируются в течение двух суток — в пятницу и субботу, а также затронут воскресенье.
3 октября, 08:48
В Красноярском крае ожидают дождь с градом и ветер до 25 м/с
Жителей Красноярска и края предупредили о сильных дождях и порывах ветра до 25 м/с во вторник, 1 октября.
1 октября, 02:23
Сентябрь
В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер
Синоптики пообещали красноярцам дождливую и ветреную погоду в последний день сентября. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
30 сентября, 01:30
В первую неделю октября в Красноярске немного потеплеет. Вот прогноз
29 сентября, 03:21
В Красноярск идут похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 28 и 29 сентября.
27 сентября, 01:10
Уже на этой неделе в Красноярске пойдет первый снег
24 сентября, 08:38
Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске
21 сентября, 02:11

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