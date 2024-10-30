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Posted 30 октября, 01:03

Published 30 октября, 01:03

Modified 30 октября, 01:03

Updated 30 октября, 01:03

Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября

Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября

30 октября 2024, 01:03
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.

По данным Среднесибирского УГМС, 30 октября в Красноярске прогнозируется небольшой мокрый снег и облачная погода с прояснениями.

Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах возможна гололедица.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет красноярцев в начале ноября.

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