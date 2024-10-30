Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября

Posted 30 октября, 01:03
Published 30 октября, 01:03
Modified 30 октября, 01:03
Updated 30 октября, 01:03
По данным Среднесибирского УГМС, 30 октября в Красноярске прогнозируется небольшой мокрый снег и облачная погода с прояснениями.
Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах возможна гололедица.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет красноярцев в начале ноября.