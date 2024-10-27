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Posted 27 октября, 04:35

Published 27 октября, 04:35

Modified 27 октября, 04:37

Updated 27 октября, 04:37

В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз

В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз

27 октября 2024, 04:35
Фото: prmira.ru
Публикуем прогноз на неделю и ближайший месяц в Красноярске.

Судя по сервису gismeteo, погода будет переменчивой, ветреной, обещают снег и дожди.

В начале недели ожидается +7, +8. Затем начнет холодать, термометры будут показывать от +4 до +1. В будни будет облачно или пасмурно, пройдут дожди со снегом.

Фото: gismeteo.ru

С понедельника по четверг прогнозируют ветер — от 5 до 8 метров в секунду. К выходным порывы стихнут, потеплеет до +2, выглянет солнце. По ночам в конце недели будет минус.

Пока, судя по данным сервиса, ноябрь не будет холодным. Gismeteo показывает от плюсовых температур до -5. Дни могут быть пасмурными и снежными. Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.

Фото: gismeteo.ru

А вот что показывает «Яндекс Погода». Судя по этим данным, будет немного холоднее, но несильно — до -9. Морозов пока не прогнозируют. Этот сервис показывает большее количество солнечных дней и мало осадков.

Фото: yandex.ru/pogoda
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