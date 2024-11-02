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Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в октябре 2024 года.
2 ноября, 02:44
Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.
30 октября, 01:03
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление до +7 градусов. Такая погода задержится в городе до конца этой недели.
23 октября, 09:44
В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?
21 октября, 06:09
В Красноярске 21 октября ожидается до +6, снег с дождем и сильный ветер
Сегодня, 21 октября, в Красноярске ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
21 октября, 02:02
Дождь и небольшое потепление придут в Красноярск на выходных. Публикуем прогноз
18 октября, 01:11
В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз
11 октября, 01:07
Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с
9 октября, 03:28
В Красноярске обещают заморозки до -7 и снег на этой неделе. Говорим с синоптиком
7 октября, 08:37
7 октября в Красноярске ожидается до +17. А после похолодает
7 октября, 01:13
Зима близко. В Красноярск идет минус
6 октября, 06:36
В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?
5 октября, 05:06
В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. Где и на сколько?
4 октября, 02:01
В Красноярск придет потепление до +15. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 5 и 6 октября.
4 октября, 01:10
Заморозки и снегопады. Смотрим, какая погода будет в Красноярске в октябре
18 сентября, 10:53
2023
Осенняя жара задержится в Красноярске
8 октября 2023, 03:58

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