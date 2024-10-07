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Posted 7 октября, 01:13

Published 7 октября, 01:13

Modified 7 октября, 11:39

Updated 7 октября, 11:39

7 октября в Красноярске ожидается до +17. А после похолодает

7 октября в Красноярске ожидается до +17. А после похолодает

7 октября 2024, 01:13
Фото: prmira.ru
В Красноярске в первый день новой рабочей недели ожидается потепление до +17 градусов. Затем в город придет похолодание.

По информации Среднесибирского УГМС, в понедельник, 7 октября, прогнозируется переменная облачность и слабый дождь.

Днем температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 16 м/с.

По данным сервиса gismeteo, во вторник, 8 октября, резко похолодает. Ночью будет около +9, однако в дневные часы похолодает до +5 градусов. Порывы ветра в течение суток составят от 8 до 13 м/с.

Фото: gismeteo.ru

Также 8 октября в Красноярске ожидается небольшой снег с дождем, а вечером обещают снегопад.

Подробный прогноз погоды на эту неделю в Красноярске читайте тут.

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