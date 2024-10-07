7 октября в Красноярске ожидается до +17. А после похолодает

Posted 7 октября, 01:13
Published 7 октября, 01:13
Modified 7 октября, 11:39
Updated 7 октября, 11:39
По информации Среднесибирского УГМС, в понедельник, 7 октября, прогнозируется переменная облачность и слабый дождь.
Днем температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 16 м/с.
По данным сервиса gismeteo, во вторник, 8 октября, резко похолодает. Ночью будет около +9, однако в дневные часы похолодает до +5 градусов. Порывы ветра в течение суток составят от 8 до 13 м/с.
Также 8 октября в Красноярске ожидается небольшой снег с дождем, а вечером обещают снегопад.
Подробный прогноз погоды на эту неделю в Красноярске читайте тут.