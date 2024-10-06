Зима близко. В Красноярск идет минус

Posted 6 октября, 06:36
Published 6 октября, 06:36
Modified 6 октября, 06:39
Updated 6 октября, 06:39
Сервис gismeteo показывает, что следующая неделя будет дождливой и ветреной. Все дни, с 7 по 13 октября, обещают дождь или дождь со снегом. Начало и конец недели будут облачными, середина пасмурной.
С понедельника по среду температура днем упадет от +15 до +9, далее будет +4, +5. Со вторника по четверг ожидается сильный ветер с порывами 11 метров в секунду.
В воскресенье днем прогнозируют +2, ночью — -3. Ночные заморозки продолжатся в последующие дни.
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