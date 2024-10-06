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Posted 6 октября, 06:36

Published 6 октября, 06:36

Modified 6 октября, 06:39

Updated 6 октября, 06:39

Зима близко. В Красноярск идет минус

Зима близко. В Красноярск идет минус

6 октября 2024, 06:36
Фото: prmira.ru
К концу следующей недели в Красноярске ожидаются минусовые температуры по ночам.

Сервис gismeteo показывает, что следующая неделя будет дождливой и ветреной. Все дни, с 7 по 13 октября, обещают дождь или дождь со снегом. Начало и конец недели будут облачными, середина пасмурной.

С понедельника по среду температура днем упадет от +15 до +9, далее будет +4, +5. Со вторника по четверг ожидается сильный ветер с порывами 11 метров в секунду.

Фото: gismeteo.ru

В воскресенье днем прогнозируют +2, ночью — -3. Ночные заморозки продолжатся в последующие дни.

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