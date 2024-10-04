В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. Где и на сколько?

На заправочных станциях «КНП» с 18 сентября литр АИ-95 стал дешевле на 1 рубль и сейчас стоит 62,9 рубля. Цена на АИ-98 снизилась на 1 рубль 10 копеек и сейчас стоит 84,8 рубля. При этом стоимость АИ-92 с начала сентября никак не изменилась: 54,9 рубля за литр.