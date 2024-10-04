В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. Где и на сколько?

Posted 4 октября, 02:01
Published 4 октября, 02:01
Modified 4 октября, 02:01
Updated 4 октября, 02:01
4 октября несколько водителей рассказали «Проспекту Мира» о том, что на нескольких заправках снова подорожал бензин, а где-то уже около месяца цены никак не меняются.
К примеру, на заправочных станциях «Газпромнефти» АИ-92 подорожал на 15 копеек и сейчас стоит 51,95 рубля. Литр АИ-95 вырос в цене на 20 копеек — до 55,95 рубля.
На заправках «Роснефти» литр АИ-92 теперь стоит 51 рубль 60 копеек вместо 51,55 рубля. Стоимость АИ-95 выросла с 54,65 рубля до 54 рублей 70 копеек. Литр АИ-100 подорожал на 1 рубль — до 82,85 рубля. Дизельное топливо теперь стоит 68,94 рубля вместо 68,89 рубля.
На заправочных станциях «КНП» с 18 сентября литр АИ-95 стал дешевле на 1 рубль и сейчас стоит 62,9 рубля. Цена на АИ-98 снизилась на 1 рубль 10 копеек и сейчас стоит 84,8 рубля. При этом стоимость АИ-92 с начала сентября никак не изменилась: 54,9 рубля за литр.
На АЗС «25 часов» с начала сентября цены на топливо держатся на одной отметке. Литр АИ-92 по-прежнему стоит 54,2 рубля, АИ-95 — 61,9 рубля. За литр АИ-98 придется отдать 84 рубля 90 копеек.
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