В Красноярск в выходные придет потепление до +1: публикуем прогноз

Posted 15 ноября, 01:16
Published 15 ноября, 01:16
Modified 15 ноября, 04:40
Updated 15 ноября, 04:40
По данным gismeteo, в субботу, 16 ноября, утром будет около -4 и пойдет снег. Днем ожидается до -1 и небольшой мокрый снег. Вечером будет без осадков и температура воздуха составит -1. В ночь на воскресенье на столбике термометра будет около -2.
Утром 17 ноября ожидается около -1, в дневные часы прогнозируется потепление до +1 градуса. К вечеру температура упадет до 0.
Предварительно, в понедельник, 18 ноября, днем воздух прогреется до +3 градусов. В течение суток прогнозируется небольшой мокрый снег.
В субботу и воскресенье скорость ветра составит от 5 до 7 м/с.