В Красноярск в выходные придет потепление до +1: публикуем прогноз

По данным gismeteo, в субботу, 16 ноября, утром будет около -4 и пойдет снег. Днем ожидается до -1 и небольшой мокрый снег. Вечером будет без осадков и температура воздуха составит -1. В ночь на воскресенье на столбике термометра будет около -2.