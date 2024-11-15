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Posted 15 ноября, 01:16

Published 15 ноября, 01:16

Modified 15 ноября, 04:40

Updated 15 ноября, 04:40

Красноярцам на выходных пообещали снег и потепление до +1

В Красноярск в выходные придет потепление до +1: публикуем прогноз

15 ноября 2024, 01:16
Фото: prmira.ru.

Красноярцам на выходных пообещали снег и потепление до +1

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 16 и 17 ноября.

По данным gismeteo, в субботу, 16 ноября, утром будет около -4 и пойдет снег. Днем ожидается до -1 и небольшой мокрый снег. Вечером будет без осадков и температура воздуха составит -1. В ночь на воскресенье на столбике термометра будет около -2.

Утром 17 ноября ожидается около -1, в дневные часы прогнозируется потепление до +1 градуса. К вечеру температура упадет до 0.

Предварительно, в понедельник, 18 ноября, днем воздух прогреется до +3 градусов. В течение суток прогнозируется небольшой мокрый снег.

Прогноз погоды на 16, 17 и 18 ноябряПрогноз погоды на 16, 17 и 18 ноября
Прогноз погоды на 16, 17 и 18 ноября. Фото: gismeteo.ru

В субботу и воскресенье скорость ветра составит от 5 до 7 м/с.

  • До этого мы писали о том, что в Красноярский край в ближайшие дни придут 35-градусные морозы.
  • Тут синоптик объяснил почему в ноябре в Красноярске до сих пор не сильно холодно и нормально ли это для Сибири.
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