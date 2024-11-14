В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут 35-градусные морозы

Метеоролог в разговоре с ТАСС сообщил, что в ближайшие дни в Сибирский федеральный округ нагрянут морозы. Согласно прогнозу, на севере Красноярского края с 13 по 16 ноября столбик термометра будет опускаться до -35 градусов.