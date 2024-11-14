prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 01:14

Published 14 ноября, 01:14

Modified 14 ноября, 01:16

Updated 14 ноября, 01:16

В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут 35-градусные морозы

В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут 35-градусные морозы

14 ноября 2024, 01:14
Фото: 1MI.
В Красноярский край с 13 по 16 ноября придут морозы до -35 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог в разговоре с ТАСС сообщил, что в ближайшие дни в Сибирский федеральный округ нагрянут морозы. Согласно прогнозу, на севере Красноярского края с 13 по 16 ноября столбик термометра будет опускаться до -35 градусов.

Как отмечает Роман Вильфанд, для середины ноября это очень низкие температуры — на 10-14 градусов ниже климатической нормы.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в интервью «Проспекту Мира» заявил, что в северные территории Красноярского края уже пришла зима. Речь идет о Таймыре, Туруханском районе и Эвенкии.

  • По словам Ульянова, с 13 по 15 ноября в центральных (сюда относится Красноярск) и южных районах края прогнозируются температуры, близкие к зимним. Вот прогноз на ближайшие дни.
Читайте также:
Зима отменяется? Синоптик объяснил, почему из Красноярска ушли морозы
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Погода#Красноярский край#Север#Синоптик#Ноябрь#Морозы#Гидрометцентр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика