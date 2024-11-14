В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут 35-градусные морозы

Posted 14 ноября, 01:14
Published 14 ноября, 01:14
Modified 14 ноября, 01:16
Updated 14 ноября, 01:16
Метеоролог в разговоре с ТАСС сообщил, что в ближайшие дни в Сибирский федеральный округ нагрянут морозы. Согласно прогнозу, на севере Красноярского края с 13 по 16 ноября столбик термометра будет опускаться до -35 градусов.
Как отмечает Роман Вильфанд, для середины ноября это очень низкие температуры — на 10-14 градусов ниже климатической нормы.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в интервью «Проспекту Мира» заявил, что в северные территории Красноярского края уже пришла зима. Речь идет о Таймыре, Туруханском районе и Эвенкии.