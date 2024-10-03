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Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в сентябре
Стали известны самые популярные и редкие имена, которыми называли своих детей жители Красноярского края в сентябре текущего года.
3 октября, 01:17
Сентябрь
В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер
Синоптики пообещали красноярцам дождливую и ветреную погоду в последний день сентября. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
30 сентября, 01:30
В Красноярск идут похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 28 и 29 сентября.
27 сентября, 01:10
В Красноярске на этой неделе снова выпадет снег. Когда?
26 сентября, 02:58
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
В Красноярске потеплеет до +18. Публикуем прогноз
20 сентября, 01:00
В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин. На сколько?
18 сентября, 09:57
В сентябре в Красноярском крае прошел снегопад. Это нормально? Отвечает синоптик
В Красноярском крае в середине сентября прошел сильный снегопад. В Среднесибирском УГМС заявляют, что это никакая не аномалия.
17 сентября, 07:33
На неделе в Красноярске обещают снег и бабье лето
В Красноярске на следующей неделе сперва будет холодно, а потом может сильно потеплеть.
15 сентября, 14:46
В Красноярске резко похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз
13 сентября, 01:12
Жителей Красноярского края предупредили о заморозках до -3
9 сентября, 09:32
Похолодание до +4 и дожди. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске
8 сентября, 02:03
Похолодание до +11 и дожди ждут красноярцев на выходных. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 7 и 8 сентября.
6 сентября, 01:14
Жителей Красноярского края предупредили о первых заморозках. Температура упадет до -2
5 сентября, 00:59
В Красноярске спустя четыре дня снова подорожал бензин. Где-то на 5 рублей
3 сентября, 06:41
Похолодание до +12 и дожди. Прогноз на первую рабочую неделю сентября в Красноярске
Публикуем прогноз погоды в Красноярске со 2 по 6 сентября. В первую рабочую неделю сентября в городе ожидается резкое похолодание и дожди.
2 сентября, 01:56

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