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Posted 17 сентября, 07:33

Published 17 сентября, 07:33

Modified 17 сентября, 15:38

Updated 17 сентября, 15:38

Синоптик рассказал, является ли аномальным снегопад в Красноярском крае

В сентябре в Красноярском крае прошел снегопад. Это нормально? Отвечает синоптик

17 сентября 2024, 07:33
Фото: t.me/freeride_ergaki

Синоптик рассказал, является ли аномальным снегопад в Красноярском крае

В Красноярском крае в середине сентября прошел сильный снегопад. В Среднесибирском УГМС заявляют, что это никакая не аномалия.

В минувшие выходные и 16 сентября Красноярский край накрыл мощный снегопад. Снег выпал на юге региона и в пригороде Красноярска.

Фото: t.me/freeride_ergaki

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что в этом нет никакой аномалии. По его словам, в основном снег выпал в Ермаковском районе и в природном парке Ергаки. Это горные районы, где температура воздуха в горах была близка к 0 градусов.

«Для середины сентября характерны даже низкие температуры и ничего необычного в этом нет. Кроме того, в этом году синоптические условия способствовали выпадению снега.
Дело в том, что сейчас с европейской территории России идет блокирование высотным антициклоном и преобладают северо-западные воздушные потоки. Это говорит о том, что к нам приближаются холодные воздушные массы».

Дмитрий Ульянов добавил, что в настоящее время на всей территории Западной Сибири, в частности в Красноярском крае, фиксируются температуры ниже климатических значений.

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