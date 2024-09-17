В сентябре в Красноярском крае прошел снегопад. Это нормально? Отвечает синоптик

Posted 17 сентября, 07:33
Published 17 сентября, 07:33
Modified 17 сентября, 15:38
Updated 17 сентября, 15:38
В минувшие выходные и 16 сентября Красноярский край накрыл мощный снегопад. Снег выпал на юге региона и в пригороде Красноярска.
Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что в этом нет никакой аномалии. По его словам, в основном снег выпал в Ермаковском районе и в природном парке Ергаки. Это горные районы, где температура воздуха в горах была близка к 0 градусов.
«Для середины сентября характерны даже низкие температуры и ничего необычного в этом нет. Кроме того, в этом году синоптические условия способствовали выпадению снега.
Дело в том, что сейчас с европейской территории России идет блокирование высотным антициклоном и преобладают северо-западные воздушные потоки. Это говорит о том, что к нам приближаются холодные воздушные массы».
Дмитрий Ульянов добавил, что в настоящее время на всей территории Западной Сибири, в частности в Красноярском крае, фиксируются температуры ниже климатических значений.