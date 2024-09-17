В сентябре в Красноярском крае прошел снегопад. Это нормально? Отвечает синоптик

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что в этом нет никакой аномалии. По его словам, в основном снег выпал в Ермаковском районе и в природном парке Ергаки. Это горные районы, где температура воздуха в горах была близка к 0 градусов.