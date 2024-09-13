В Красноярске резко похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз

Posted 13 сентября, 01:12
Published 13 сентября, 01:12
Modified 13 сентября, 07:33
Updated 13 сентября, 07:33
По данным gismeteo, в субботу, 14 сентября, утром будет +5. Днем воздух прогреется до +15 градусов. Вечером столбик термометра упадет до +13, и пойдет дождь — прогнозируют 2,8 мм осадков. Ночью температура воздуха составит +12 и будет идти дождь.
В воскресенье, 15 сентября, в утренние часы ожидается около +5, днем — не больше +7 градусов. В вечернее время в городе будет около +4.
В ночь на понедельник, 16 сентября, в Красноярске прогнозируется около 0 градусов. Утром столбик термометра останется на той же отметке. Днем ожидается +7 и небольшой дождь.
В выходные в Красноярске порывы ветра составят не более 5-7 м/с.