В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин. На сколько?

Например, на заправках «Роснефти» литр АИ-92 подорожал на 10 копеек — сейчас он стоит 51,55 рубля. АИ-95 также оказался на 10 копеек дороже — на данный момент литр стоит 54,65 рубля. Стоимость литра АИ-100 выросла в цене на 3 рубля — до 81,85 рубля. Дизельное топливо подорожало на 15 копеек и сейчас стоит 68,89 рубля.