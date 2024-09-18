В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин. На сколько?

Posted 18 сентября, 09:57
Published 18 сентября, 09:57
Modified 18 сентября, 09:57
Updated 18 сентября, 09:57
3 сентября мы рассказывали о том, что в Красноярске спустя четыре дня снова подорожал бензин. С конца августа цены на некоторые виды топлива выросли на 5 рублей.
18 сентября автомобилисты заметили, что на красноярских заправках снова изменились цены на бензин, причем на некоторых АЗС стоимость топлива стала ниже.
Например, на заправках «Роснефти» литр АИ-92 подорожал на 10 копеек — сейчас он стоит 51,55 рубля. АИ-95 также оказался на 10 копеек дороже — на данный момент литр стоит 54,65 рубля. Стоимость литра АИ-100 выросла в цене на 3 рубля — до 81,85 рубля. Дизельное топливо подорожало на 15 копеек и сейчас стоит 68,89 рубля.
На АЗС «КНП» с 3 по 18 сентября литр АИ-98 подорожал на 50 копеек — до 63,9 рубля. Литр АИ-98 стал дешевле на 1 рубль и сейчас стоит 85,9 рубля. Стоимость АИ-92 никак не изменилась: 54,9 рубля за литр.
На заправках «Газпромнефти» АИ-92 и АИ-95 подорожали на 10 копеек. Сейчас литр 92-го бензина стоит 55,75 рубля, АИ-95 — 51,80 рубля.
А вот на заправочных станциях «25 часов» стоимость топлива по сравнению с началом сентября никак не изменилась. Сейчас литр АИ-92 стоит 54,2 рубля, АИ-95 — 61,9 рубля. За литр АИ-98 придется отдать 84 рубля 90 копеек.