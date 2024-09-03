В Красноярске спустя четыре дня снова подорожал бензин. Где-то на 5 рублей

Posted 3 сентября, 06:41
Published 3 сентября, 06:41
Modified 18 сентября, 09:41
Updated 18 сентября, 09:41
29 августа мы рассказывали о том, что в Красноярске спустя месяц подорожал бензин. С начала августа цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.
Красноярские автомобилисты в понедельник, 2 сентября, заметили, что цены на бензин снова скакнули вверх. Стоимость топлива изменились на АЗС четырех сетей: «КНП», «25 часов», «Роснефть» и «Газпромнефть».
На заправках «КНП» с 29 августа по 2 сентября литр АИ-92 стал дороже на 50 копеек и теперь стоит 54,9 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 1 рубль — с 62 рублей 40 копеек до 63,40 рубля. За литр АИ-98 просят так же, как и четыре дня назад — 86,9 рубля.
На АЗС «25 часов» литр АИ-92 подорожал на 30 копеек — до 54,2 рубля, стоимость АИ-95 выросла на 2 рубля — с 59 рублей 90 копеек до 61,9 рубля. Больше всего подорожал АИ-98 — на 5 рублей. Сейчас он стоит на АЗС этой сети 84 рубля 90 копеек.
На заправочных станциях «Роснефти» литр АИ-92 стал дороже на 15 копеек — на данный момент он стоит 51,45 рубля. Стоимость АИ-95 выросла на 10 копеек — до 54,55 рубля. Литр АИ-100 подорожал на 4 рубля — с 74 рублей 85 копеек до 78,85 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 15 копеек — до 68,74 рубля.
А вот на заправках «Газпромнефти» стоимость топлива снизилась. АИ-95 на данный момент стоит на 25 копеек дешевле — 55,65 рубля. Литр АИ-92 подешевел на 30 копеек — с 52 рублей до 51,7 рубля.