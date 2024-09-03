В Красноярске спустя четыре дня снова подорожал бензин. Где-то на 5 рублей

На заправках «КНП» с 29 августа по 2 сентября литр АИ-92 стал дороже на 50 копеек и теперь стоит 54,9 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 1 рубль — с 62 рублей 40 копеек до 63,40 рубля. За литр АИ-98 просят так же, как и четыре дня назад — 86,9 рубля.