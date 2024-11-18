В российских регионах начали запрещать иностранные вывески. А в Красноярске?

Пока ответственности за нарушения запрета в Ярославле нет. Но когда предприниматели будут согласовывать свои вывески с агентством по рекламе — их могут отправить на доработку, если там увидят иностранные слова. А если вывеску разместят без разрешения — то предпринимателей ждет штраф и демонтаж за свой счет. Сообщается, что некоторые бизнесмены уже начали менять вывески.