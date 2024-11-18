В российских регионах начали запрещать иностранные вывески. А в Красноярске?

Posted 18 ноября, 11:38
Published 18 ноября, 11:38
Modified 18 ноября, 11:40
Updated 18 ноября, 11:40
Первыми запретили иностранные слова на вывесках магазинов и кафе власти Краснодара и Саратова, еще в сентябре. Бизнесменам дали время на то, чтобы те привели фасады зданий в соответствие с новыми требованиями. Сейчас в этих регионах большинство вывесок только на русском.
Председатель саратовской городской думы заявил, что скоро к тем, кто поручение не выполнил, начнут принимать меры. Должностных лиц ждут штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, юрлиц — от 15 до 30.
Теперь же запрет на иностранные слова решили ввести в Ярославле, сообщает «Российская газета». Все, что не является товарным знаком, а это — сведения о профиле деятельности, виде товаров и услуг и часы работы — должны быть на русском. Ограничения не касаются магазинов и кафе в торговых центрах.
Пока ответственности за нарушения запрета в Ярославле нет. Но когда предприниматели будут согласовывать свои вывески с агентством по рекламе — их могут отправить на доработку, если там увидят иностранные слова. А если вывеску разместят без разрешения — то предпринимателей ждет штраф и демонтаж за свой счет. Сообщается, что некоторые бизнесмены уже начали менять вывески.
«ПМ» спросил в заксобрании, горсовете и мэрии Красноярска, обсуждают ли у нас подобную инициативу.
«О краевых таких законопроектах мы не слышали, чтобы на комитетах звучали. Возможно, это федеральный закон», — ответили в пресс-службе заксобрания Красноярского края.
«На этой неделе нет в повестках такого вопроса», — сказали в горсовете.
У нас нет информации о том, что такой запрет в настоящее время рассматривается», — заявили в мэрии.
Ранее власти Красноярска уже высказывались насчет запрета на вывески с иностранными словами. Депутат заксобрания Александр Глисков заявлял, что такой запрет краевые и городские депутаты даже не обсуждали.
В мэрии говорили, что его и не собираются вводить, а при согласовании паспортов фасадов городские власти ориентируются на федеральные законы о рекламе и государственном языке РФ.
В законе о государственном языке указано, что обязательное использование русского языка не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Вместе с этим, обязательно использование русского языка в любой рекламе. Иностранные слова могут использоваться в случае, когда в русском языке нет их аналогов.