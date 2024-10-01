Красноярцы злятся из-за законопроекта о тюрьме за оскорбление властей

Posted 1 октября, 08:25
Published 1 октября, 08:25
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Депутаты предложили ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ.
В правительстве уже поддержали законопроект «при условии его доработки с учетом указанных замечаний».
«ПМ» решил спросить красноярцев, поможет ли уголовная ответственность за оскорбления улучшить отношение к властям. Мы провели опрос в трех группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира», «Я люблю Красноярск» и «Криминальный Красноярск».
В группе «Проспект Мира» 96,88% (186 голосов) считают, что такие изменения не улучшат отношение к власти. Всего 3,12% (6) уверены, что уголовная ответственность за оскорбления поможет в этом.
В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 93,75% (105 голосов) уверены, что уголовная ответственность за оскорбления никак не улучшит отношения к власти, а 6,25% (5 голосов) — выбрали вариант «да, это поможет».
Примерно так же проголосовали и в опросе группы «Криминальный Красноярск». Большинство, 94,29% (198 голосов) считают уголовную ответственность за оскорбления неэффективной мерой в улучшении отношения к власти, а 5,71% (12 голосов) — уверены в обратном.
В комментариях красноярцы начали критиковать предложение депутатов. Они писали о свободе слова и о необходимости ввести ответственность для властей за неисполнение обещаний или оскорбления граждан.
«А может тех, кто не исполняет свои обещания и свои прямые рабочие обязанности перед народом, тоже туда отправлять?»
«А как же свобода слова?»
«Надо, чтоб в обратную сторону тоже работало — можно добавить закон, по которому представителей власти наказывали за оскорбление россиян».
«Тогда надо еще один закон принять. О не исполнении обещаний, данных избирателям. Срок от пяти лет».
«Я предлагаю лишать депутатства за каждый глупый непродуманный и антинародный закон! За каждое высказывание чиновника в стиле на 13 000 можно прожить».
Некоторые переживают, что за оскорбления могут принять обычную критику.
«Оскорблять нехорошо. Но критика власти, тем более критика конструктивная, не должна караться. Наоборот, конструктивную критику нужно холить, лелеять и поощрять».
«Конструктивная критика не должна приводить к дубине».
«Наказывать надо за клевету. А не за неугодную им правду».
Другие просто злились, удивлялись и были недовольны появлением этого законопроекта.
«Остановите эту землю, я хочу сойти».
«Почему в других странах власть подчиняется народу, а у нас народ подчиняется власти? Чуть скажи против, сразу посадят? Вот и подумайте, как мы к такой власти должны относиться».
«Нормально, скоро на урановые рудники отправлять начнут»
«Вы предупредите народ, когда эта „гениальная“ идея вступит в законную силу. Народ хоть будет знать, что их официально перевели в статус холопов и свободы слова больше нет».
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